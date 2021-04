Mladá žena je nočnou morou susedov: Zvuky, čo vydáva pri sexe, privádzajú všetkých do šialenstva

Čo sa deje v spálni by malo zostať v spálni. Pre túto ženu to zjavne neplatí. Je nočnou morou pre všetkých susedov a všetci sa na ňu sťažujú, pretože pri sexe až príliš kričí.

, píše portál The Sun. A patrične nahlas to dáva najavo. Jej vokálne kreácie a hlasné stony obťažujú všetkých, ktorí s ňou žijú pod jednou strechou.

„Pri sexe som veľmi hlasná. Nie som si istá, prečo. Robí mi to dobre, je to uspokojivý spôsob vyjadrenia toho, ako sa cítim,“ povedala. Saffy ale hovorí, že taká nebola vždy, zvlášť keď prišla o panenstvo ako 16-ročná. Po prvý raz vraj ani nevedela, čo sa deje, a skutočne si sex začala užívať až v devätnástich rokoch. Odvtedy sa zo spálne neustále ozýva krik a hluk.

„To bola tretia osoba, s ktorou som sa intímne zblížila. Predtým som bola v trojročnom vzťahu. Aj keď som si s ním sexuálne viac dôverovala, nikdy som sa nedokázala tak odviazať,“ vysvetľuje. Podľa Saffy je dôvodom, prečo je v spálni tak hlučná, jednoducho fakt, že je taká aj v normálnom živote. „Mám v rodine divadelníkov a okamžite si rozumiem s každým, koho stretnem. Som hlasná a pohodová, vďaka tomu sa všetci okolo mňa cítia dobre.“

Saffy hovorí, že po tom, čo sa skončil jej prvý vážny vzťah, dokázala sa na seba pozrieť úplne inými očami. „Pri pohľade späť som zistila, že som sa cítila uväznená v trojročnom vzťahu. Keď sme boli spolu, nikdy som sa necítila taká pekná alebo atraktívna. Som tanečnica so svalnatými nohami, veľkým zadkom, ale malými prsiami. Trvalo mi do 19 rokov, kým som zistila, že to, čo som považovala za chyby, nimi vôbec nie sú. Dnes sa mi páči, ako moje telo vyzerá,“ povedala.

Až keď sa naučila vážiť si samú seba, bola schopná sa skutočne odviazať. Jej novonadobudnutá sebadôvera sa odrazila aj v posteli. S jej novým priateľom bývali spolu v rovnakej študentskej ubytovni. Ich pravidelný, živý a hlasný sexuálny život si však vyslúžil plno sťažností.

Prvý raz si Saffy uvedomila, že je taká hlučná, keď jej jedného dňa pípla smska od iného spolubývajúceho, v ktorej sa pýta či má niekto bolesti, pretože počuje hlasné stonanie. Podľa Saffy sa na nich ľudia sťažovali pravidelne, najmenej raz mesačne. „Keď priatelia prešli okolo našich dverí a boli zatvorené, smiali sa a vysmievali sa mi,“ hovorí.

„Neviem opísať zvuky, ktoré vydávam. Sú to skutočne príjemné sexuálne zvuky," tvrdí. Pár bol spolu 18 mesiacov a všetko sa skončilo, keď dokončila štúdium na univerzite v Bristole a vrátila sa do Londýna - potom začala stretávať niekoho iného. Nasťahovali sa k sebe, ale stále na seba priťahovali veľa neželanej pozornosti.

„Čo môžem povedať? Nerobím to naschvál,“ hovorí Saffy a dodáva, že sa pokúšala o tichý sex, ale nie je to pre ňu. Žiadala priateľa, aby jej zakrýval ústa, ale nepomohlo to. Momentálne je však slobodná a väčšinu roku 2020 prežila bez sexu, čo bolo pre ňu totálnou nočnou morou. Keď skončí lockdown, plánuje sa stretnúť s mužom, ktorého spoznala cez internet. Medzitým si čas krátila tým, že poskytovala sexuálne rady priateľom a známym. Všetkým ženám radí, aby sa nebáli prejaviť rozkoš a aby si tak dopriali slobodu.