Bláznivá premena sexice Belohorcovej: Na Karola Duchoňa ju prerábali 6 hodín!

Toto sa maskérom skutočne podarilo! Zuzana Belohorcová (45) momentálne hviezdi v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

V nedeľu ju diváci uvidia v naozaj, originálnej maske. Sexbomba sa prevtelí do zosnulej speváckej legendy Karola Duchoňa († 35). Premena však bola skutočne náročná!

Belohorcová berie účinkovanie v šou Tvoja tvár znie povedome vážne a každé číslo chce mať nacvičené do detailov. „Pre mňa ako rodenú Žilinčanku je nesmierna hrdosť zaspievať si v šou pesničku od Karola Duchoňa († 35). Veľmi som sa na to tešila,“ priznala Novému Času Belohorcová, ktorá má so spevom skúsenosti.

„Pre mňa ako vyštudovanú opernú speváčku, to nebolo až tak náročné. U mňa výšky zneli, ale tie spodky boli problém. Museli sme to dať o pár tónov vyššie,“ vysvetlila blondínka. Aby sa čo najviac podobala na legendu, musela stráviť v kresle u maskérov dlhé hodiny.

„Maskéri Maťko so Zuzkou tomu dali kopec hodín. Ja som si do toho kresla sadla o deviatej a postavila som sa okolo tretej hodiny. Bolo to naozaj náročné, ale ten výsledok bol úžasný,“ hovorí s úsmevom Zuzana. Sama bola prekvapená z toho, ako nakoniec vyzerala.

„Z niektorých uhlov a v niektorých momentoch som sa naozaj priblížila tomu Karolovi Duchoňovi,“ povedala Belohorcová, ktorá dúfa, že sa jej výkon bude divákom páčiť. „Ja som sa v tej maske cítila veľmi dobre. Samozrejme som mala pár kíl navyše, pretože mám útlejšiu postavu. Bolo to také komické, keď som bola v legínkach a v tričku a zrazu som mala väčšiu hlavu urobenú,“ zasmiala sa na záver.