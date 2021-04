Nové pravidlá pre zaočkovaných a ľudí po covide: Sulík prezradil, kedy sa otvoria terasy!

Ďalšie dobré správy! Už zajtra sa po štyroch mesiacoch otvoria obchody, ubytovacie zariadenia či plavárne pre šesť ľudí. Stále síce platí povinnosť preukázať sa negatívnym testom, no pribudli viaceré výnimky. Kto už nebude musieť chodiť na výtery?

Už v pondelok si budeme môcť po dlhom čase zájsť do obchodu kúpiť si topánky, či navštíviť kadernícky salón. Pri vstupe však bude potrebný test, no nemusia ho mať všetci. Do prevádzok aj do práce budú môcť ísť po novom bez certifikátu napríklad zaočkovaní. Musia však spĺňať podmienky.

„Testovanie na ochorenie COVID-19 v zmysle platného COVID-automatu sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré sú minimálne 14 dní po očkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer&Biontech, Moderna) alebo 4 týždne po očkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny (Astra Zeneca),“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Dodala, že povinnosť testovania sa takisto nevzťahuje na ľudí, ktorí boli očkovaní či už mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala za posledných 180 dní ochorenie COVID-19.

Ďalšou dobrou správou je, že sa predlžuje platnosť potvrdenia o prekonaní covidu. Pôvodne platilo potvrdenie 90 dní, po novom to bude 180. Ak ste teda prekonali covid za posledných 6 mesiacov, obmedzenie pohybu zákazom vychádzania sa na vás nevzťahuje. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá od 19. apríla upravuje vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Vyhláška síce bola v rozpore s uznesením vlády, no Úrad vlády hovorí, že o rozpore vie. K jeho odstráneniu príde na najbližšom zásadaní vlády v stredu 21. apríla. „Príslušné kontrolné orgány budú do tohto času usmernené, aby rešpektovali potvrdenia o prekonaní COVID-19, ktoré nie sú staršie ako 180 dní,“ avizuje Úrad vlády SR.

Kedy otvoríme terasy?!

Minister hospodárstva Richard Sulík hovorí, že od pondelka 26. apríla by sa už mohli otvoriť aj terasy. „Treba v uvoľnení pokračovať, keď vidíme, že čísla klesajú. Teraz v pondelok otvoria obchody. O ďalší týždeň terasy a bude ďalšie uvoľňovanie,“ uviedol v relácií Sobotné dialógy s tým, že chcel aj posunutie nočného zákazu vychádzania z ôsmej hodiny večer na deviatu. „Ja som navrhoval, aby sa to posunulo aspoň na 21. hodinu. Už len preto, že sme prešli na letný čas. S tým som neuspel. Konáme v rámci našich možností,“ uzavrel Sulík.