Dlhoročný predseda českých komunistov prežil pokus o odvolanie: Odhodlané vyjadrenie z jeho úst

Českí komunisti rokovali v sobotu o tom, či stranu do októbrových parlamentných volieb povedie dlhoročný predseda Vojtěch Filip, alebo či do svojho čela postavia novú tvár.

Napokon rozhodli, že pri moci zostane doterajšie vedenie, informoval server iDNES.cz. V sobotu sa konalo v stredočeskom Nymburku zasadnutie Ústredného výboru Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM). Väčšina účastníkov síce bola za to, aby sa na ňom hlasovalo o personálnych zmenách na čele strany, doterajšie vedenie sa však napokon odvolať nepodarilo.

Jednou z príčin, prečo Filip prežil pokus o svoje odvolanie, bolo aj to, že na zasadnutie prišlo príliš málo delegátov, čo čiastočne spôsobili platné pandemické opatrenia.

Za odvolanie Filipa, ktorý vedie KSČM už od roku 2005 hlasovalo na neverejnom zasadnutí 46 členov ústredného výboru namiesto potrebných 60. Doterajší predseda to považuje za silný mandát, hoci výslovne za jeho zotrvanie sa vyslovilo len 29 prítomných členov.

"Celé vedenie dopadlo podobne, chýbalo 15 až 20 hlasov na odvolanie, to považujem za celkom silný mandát," vyhlásil Filip, ktorý ešte minulý týždeň tvrdil, že dá svoju funkciu k dispozícii, aby z nej nebol odvolaný.

V sobotu - ešte pred zasadnutím ústredného výboru - však svoj postoj zmenil a vyhlásil, že chce stranu doviesť ešte do volieb do Poslaneckej snemovne parlamentu ČR, ktoré sa uskutočnia 8.-9. októbra. Nový predseda by mal byť podľa neho zvolený až na ďalšom zjazde KSČM, ktorý sa uskutoční v novembri, teda až po parlamentných voľbách. Filipovým cieľom je, aby volebný výsledok komunistov nebol horší ako v posledných voľbách v roku 2017, keď strana získala 7,76 percenta hlasov.