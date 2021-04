Inšpiratívny príbeh: Z invalidného vozíka až do hviezdnej Barcelony

Inšpiratívny príbeh, ktorý môže poslúžiť ako motivácia každého z nás. V detstve pozeral na svet z invalidného vozíka, dnes žiari v drese slávneho klubu FC Barcelona.

Osud sa môže zahrať so životom každého z nás. Podstatné je nepoddať sa mu a bojovať.

Nádherným motivačným príkladom je dánsky futbalista Martin Braithwaite (29). V detstve mu diagnostikovali Perthesovu chorobu. Pri tomto ochorení dochádza k poruche prekrvenia časti alebo celej hlavice stehennej kosti, ktorá je súčasťou bedrového kĺbu a jej "rozpadu". Nejde o vrodené ochorenie. Príčiny vzniku zatiaľ nie sú presne známe.

Ochorenie postihuje deti v predškolskom veku. Braithwaitea posadilo na invalidný vozík od piatich do siedmich rokov. Ako chlapec v tomto veku chcel behať, naháňať sa s kamarátmi či za futbalovou loptou. Nemohol. Len smutne pozeral na ostatné deti a tíško trpel.

„Nemám veľa spomienok, pretože to bol veľmi smutný moment. Sledujete všetky ostatné deti ako behajú okolo, smejú sa, hrajú. Bolí to," spomínal Dán na trpké detstvo pre CNN.

„Samozrejme, bolo to veľmi ťažké obdobie môjho života. Spomínam si na ten pocit, ako by som to povedal, zahanbenia z toho, že som odlišný. Neželáte si tento druh pozornosti," dodal.

Nevzdal sa a bojoval. Stanovil si cieľ a tým bolo stať sa profesionálnym futbalistom. V tom čase možno absurdné, keďže nebolo jasné, či bude niekedy normálne chodiť. No snívať sa oplatilo.

„Odkedy som bol veľmi mladý, nemal som na mysli nič iné," hovorí reprezentačný útočník Dánska. „Nemal som plán B. Keď neexistuje plán B, nerozptyľuje vás to," uzatvára.