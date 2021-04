Taliansky exminister vnútra pred súdom: Blokoval loď so zachránenými migrantmi, hrozí mu poriadny trest

Sicílsky sudca nariadil v sobotu konanie súdneho procesu, v ktorom sa bude taliansky exminister vnútra Matteo Salvini zodpovedať z obvinení z únosu, nezákonného zadržiavania a zanedbania úradných povinností.

Obžaloba súvisí s aférou okolo lode so zachránenými migrantmi, ktorej Salvini v roku 2019 nepovolil zakotviť v talianskom prístave a na mori tak musela zostať 19 dní. Sudca v sicílskom Palerme v sobotu rozhodol o tom, že súdny proces s exministrom, lídrom opozičnej Ligy Severu, sa začne 15. septembra, informovala agentúra AP.

V prípade odsudzujúceho verdiktu hrozí Salvinimu až 15 rokov väzenia. Ak bude odsúdený na viac ako dva roky odňatia slobody, mohlo by mu byť zakázané nasledujúcich šesť rokov zastávať verejnú funkciu, čo by mu znemožnilo kandidovať v budúcich parlamentných voľbách v roku 2023. Pravicovo-populistická Liga Severu je dlhodobo najpopulárnejšou talianskou stranou. V súčasnosti sa jej preferencie pohybujú okolo 23 percent.

Salvini (48), ktorý sa na sobotňajšom pojednávaní zúčastnil, akúkoľvek vinu odmieta a tvrdí, že len chránil svoju krajinu pred nelegálnou migráciou, ako mu to prikazovala talianska ústava. "Predstúpim pred súd so vztýčenou hlavou," napísal politik na Twitteri.

Jeho právna zástupkyňa vyjadrila presvedčenie, že súd napokon Salviniho zo vznesených obvinení oslobodí, keďže sa nijakého nezákonného konania nedopustil. Sloboda migrantov nachádzajúcich sa na lodi, nebola podľa nej nijako obmedzená. "Loď mala možnosť odísť kdekoľvek inde," vyhlásila advokátka Giulia Bongiornová. Matteo Salvini ako minister vnútra z rokov 2018-19 zakázal všetkým záchranným lodiam mimovládnych organizácií vstup do talianskych prístavov.

Vznesené obvinenia sa týkajú prípadu lode organizácie Open Arms so 147 migrantmi na palube, ktorá v auguste 2019 žiadala o povolenie zakotviť v prístave na talianskom ostrove Lampedusa. Salvini to odmietol a loď uviazla na mori na celých 19 dní. Situácia na jej palube sa rýchlo zhoršovala a niekoľkí utečenci v zúfalstve skočili do mora. Migrantom napokon umožnili vylodenie na Lampeduse.