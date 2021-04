Legendárna basketbalová trénerka Natália Hejková: 24. titul v tretej krajine

Má to dokonale naplánované! Legendárna basketbalová trénerka Natália Hejková získala ďalší majstrovský titul do svojej bohatej zbierky.

Členka Siene slávy svetového basketbalu ich získala už 24 a štvrťstovku prvenstiev chce doplniť na budúci rok. Práve na jednu sezónu má ešte kontrakt so ZVVZ USK Praha.

Pražské vysokoškoláčky doviedla k rekordnému 15. titulu v samostatnej českej lige, z nich sa ona podieľala na deviatich. Jej zverenky sa mohli tešiť po tretej výhre nad Sokolom Hradec Králové 105:66. Predĺžili tak svoju parádnu sériu neporaziteľnosti v najvyššej českej súťaži, v ktorej neprehrali už 218 stretnutí, to znamená, že premožiteľky nepoznajú už ôsmu celú sezónu v rade. Naposledy prehrali tretie finále v roku 2013 s Brnom. O tento rekord by nechceli prísť hráčky ani trénerka, ktorá už kuje plány na novú sezónu. „Impulz je pre mňa jednoduchý, pretože sezóna bola, aká bola, a mne sa nechce takto skončiť. Preto som súhlasila, že bude ešte ďalšia. Radšej nehovorím, či posledná alebo aká bude,“ uviedla rodáčka zo Žiliny, ktorá verí, že nasledujúca sezóna bude iná. Najmä, že bude bez covidu, ktorým prešiel celý tím, a tak nečudo, že v Eurolige nedosiahol to, čo plánoval. Hejková má na triumfy v Európskej lige s Ružomberkom a Spartakom Moskva, no s USK iba jeden. Takže aj preto to predĺženie kariéry.

Hejkovej klubové tituly

SLOVENSKO

Ružomberok 13 (3 československé (1991 – 1993) + 10 slovenských (1993 - 2002)

RUSKO

Spartak MO 2 (2007 - 2008)

ČESKO

USK Praha 9 (2013 - )