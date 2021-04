Pandémia podľa prieskumu nezasiahla všetkých rovnako: Títo podnikatelia sa v kríze dostanú k úveru najťažšie

Pandémia nového koronavírusu v USA výrazne zhoršila finančnú situáciu malých podnikateľov z etnických menšín.

Tí vo väčšej miere zatvárali svoje podniky, mali vyšší prepad tržieb či väčšie problémy pri získaní pôžičiek než podnikatelia bielej pleti. Poukázala na to najnovšia správa 12 regionálnych bánk spadajúcich pod americkú centrálnu banku Fed. "Pandémia nového koronavírusu ťažko zasiahla najmä biznis farebných komunít," uvádza sa v správe, ktorú zverejnila agentúra Reuters. Podľa nej problémy zaznamenali aj bieli vlastníci menších podnikov, ľudia inej farby pleti či z iných etník však mali podstatne väčšie ťažkosti.

Firmy vo vlastníctve Afroameričanov a Hispáncov mali omnoho väčší problém získať úver od bánk než bieli podnikatelia. Podľa správy títo majitelia podnikov mali o polovicu menšiu šancu získať úver v porovnaní s bielymi vlastníkmi, napriek tomu, že úverové riziko bolo v prípade všetkých rovnako nízke. Iba 24 % Afroameričanov a 25 % Hispáncov s nízkym úverovým rizikom získalo úvery, o ktoré prejavilo záujem, zatiaľ čo v prípade bielych vlastníkov menších firiem to bolo 48 %.

V skutočnosti, uvádza správa Fedu, podnikatelia čiernej pleti a Hispánci s nízkym úverovým rizikom získali úvery od bánk v rovnakej miere ako bieli vlastníci firiem so stredne vysokým a vysokým úverovým rizikom. Afroameričania potom aj viac než ktorákoľvek iná skupina zaznamenali zásah do osobných financií, pričom takmer tri štvrtiny siahli do úspor. Časť si požičala od priateľov alebo známych a časť prijala ďalšiu prácu.

Banky Fedu vypracovali správu na základe prieskumu, ktorý sa uskutočnil v septembri a októbri minulého roka na vzorke takmer 10.000 podnikov s menej než 500 zamestnancami a ďalších približne 4500 podnikateľov bez zamestnancov.