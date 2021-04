Lekár sa vyjadril k pravdepodobnosti úmrtia na COVID-19 a trombóze: Ako to teda v skutočnosti je?

Úmrtie hrozí pri nákaze koronavírusom najmenej jednému pacientovi zo sto. Trombóza ako nežiaduci účinok po očkovaní proti covidu-19 sa môže vyskytnúť u jedného zo 40.000 až 100.000.

V rozhovore s ČTK to povedal lekár Aleš Linhart, predseda Českej kardiologickej spoločnosti. Kvôli niekoľkým desiatkam prípadov z miliónov podaných vakcín v súčasnosti európske a americké úrady pre reguláciu liečiv skúmajú očkovacie látky od firiem AstraZeneca a Johnson & Johnson. "Závažné trombózy ako nežiaduce účinky vakcíny sa objavujú u jedného človeka zo 40.000 až 100.000. Úmrtnosť covidu je pritom viac ako jedno percento," vysvetlil Linhart.

Krvné zrazeniny v žilách vznikajú podľa neho najčastejšie u pacientov, ktorí sa nejakú dobu nemôžu hýbať, ľudí po veľkých operáciách alebo pri onkologickej liečbe. "Je to relatívne častá záležitosť aj mimo nákazu koronavírusom," povedal Linhart. Súvisieť môže i napríklad s dlhou cestou autobusom alebo lietadlom, časť ľudí k nim má navyše vrodený sklon.

Lekári na to u pacientov, ktorí majú toto riziko myslia, a preventívne im podávajú lieky na riedenie krvi. "Riziko sa tak znížilo o desiatky percent," dodal. Podobne dostávajú lieky na riedenie krvi i niektorí hospitalizovaní s covidom-19, zrazeniny totiž vznikajú aj u zápalových ochoreniach, akým koronavírus je. Objaviť sa ale môžu aj po vyliečení. Ľudia by mali spozornieť, ak im bez dôvodu natečú končatiny, začnú ich bolieť alebo sa u nich objavia fialové alebo bledé škvrny. Obrátiť by sa potom ľudia mali primárne na svojho praktického lekára, ktorý ich odošle ku špecialistovi.

Slovenské ministerstvo zdravotníctva zverejnilo infografiku, na ktorej informuje verejnosť o tom, že pravdepodobnosť vzniku vzácne krvnej zrazeniny po očkovaní vakcínou AstraZeneca je 0,00065 percenta. Porovnáva to s pravdepodobnosťou úderu blesku, ktorá je 0,00072 percenta. Akákoľvek anafylaktická reakcia po očkovaní je podľa nej 0,001 percenta. Naproti tomu je pravdepodobnosť hospitalizácie po nákaze covidom potom podľa českých dát 7,2 percenta a úmrtí 1,6 percenta.

V Česku bolo doteraz pozitívne testovaných na nákazu novým typom koronavírusu 1,597 milióna ľudí, zomrelo podľa štatistík doteraz asi 28.300. Podiel sa blíži skôr k dvom percentám, odborníci sa však domnievajú, že nakazených bude viac, pretože niektorí neabsolvovali test.

Prvýkrát sa v súvislosti s vakcínami proti covidu-19 začalo o riziku krvných zrazenín hovoriť v polovici marca, postupne pozastavilo očkovanie niekoľko európskych krajín. Po vyjadrení Európskej liekovej agentúry (EMA) o prevažujúcich prínosoch vakcinácie sa na očkovanie väčšinou vrátili, prípadne obmedzili očkovanie u mladších pacientov.

U očkovacej látky od Johnson & Johnson bola pre Európu pozastavená distribúcia do doby, než americké a európske úrady preveria prípady podozrenia, ktorých boli jednotky na milióny vyočkovaných dávok.