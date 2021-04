Veriaci majú počas bohoslužieb výnimku: Kontrola negatívnych testov u nich nehrozí

Pri účasti na bohoslužbách a individuálnej duchovnej starostlivosti nebude od pondelka (19. 4.) potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19.

Výnimka platí aj pre účasť na pohrebe blízkej osoby, uzavretí manželstva či krst. Vyplýva to z piatkovej (16. 4.) vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 štvorcových metrov z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. "Ak táto plocha nedosahuje 90 štvorcových metrov, môže sa tu nachádzať najviac šesť návštevníkov," doplnila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková s tým, že do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do desiatich rokov v sprievode dospelej osoby.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský privítal, že od pondelka budú opäť umožnené verejné bohoslužby. "Pre veriacich je táto možnosť veľmi dôležitá - intenzívne si žiadajú, aby mohli pristupovať ku sviatostiam. Samozrejme, chápeme, že naďalej trvá vážnosť pandemickej situácie, a preto kňazov aj veriacich žiadame, aby pri sláveniach zodpovedne dodržali opatrenia a dbali na ochranu zdravia každého človeka," uviedol na webe Tlačovej kancelárie KBS.

Zároveň pripomenul, že v dôsledku pretrvávajúcich obmedzení sú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.