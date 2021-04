Nečakané riešenie v kauze Očistec a Mýtnik: Medzinárodný zatykač na obvineného Suchobu odvolali

Medzinárodný zatýkací rozkaz na Michala Suchobu, ktorý je obvinený v kauzách Očistec a Mýtnik, odvolali.

TASR to potvrdil rezort spravodlivosti. Upozornila na to Televízia Markíza. "Čo sa týka cestovných dokladov, nemáme informácie, že by boli klientovi vrátené," uviedol pre TASR jeho právny zástupca Miroslav Ivanovič. Michal Suchoba by sa mal nachádzať v Spojených arabských emirátoch (SAE).

"Ministerstvo spravodlivosti SR listom zo dňa 8. apríla 2021 oznámilo príslušným orgánom SAE stiahnutie svojej extradičnej žiadosti," spresnil pre TASR hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. Ministerstvo tak reagovalo na odvolanie zatýkacieho rozkazu Špecializovaným trestným súdom. Bubla dodal, že list bol SAE odoslaný 9. apríla diplomatickou cestou prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Michal Suchoba vypovedal 27. marca prostredníctvom telemostu z Abú Zabí. Podľa slov jeho právneho zástupcu sa priznal v kauzách Očistec a Mýtnik ku skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu. V prípade kauzy Očistec ide o korupčný trestný čin, v kauze Mýtnik o trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Ivanovič nevyvrátil ani nepotvrdil, či zrušenie medzinárodného zatykača súvisí s týmito výpoveďami. "Ďalšie informácie neposkytujeme," dodal.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Očistec zadržala vlani viacerých policajných exfunkcionárov. Skupina okolo nitrianskeho podnikateľa a väzobne stíhaného Norberta Bödöra mala pozostávať z 18 obvinených. Medzi obvinenými sú aj policajný exprezident Tibor Gašpar, exriaditeľ NAKA Peter Hraško, ale aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

V rámci kauzy Mýtnik je okrem iných obvinený exšéf finančnej správy František Imrecze, podnikateľ Jozef Brhel, jeho brat Peter Brhel či bývalý šéf IT sekcie finančnej správy Milan Grega. Ich obvinenia sa podľa polície týkajú trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupciou.