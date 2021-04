V Prievidzi otvorili veľkokapacitné očkovacie centrum: Na kójach je napísané významné heslo

Vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VKOC), ktoré otvorili v sobotu v priestoroch zimného štadióna v Prievidzi, zaočkujú počas víkendu 2000 ľudí.

Po otvorení o tom informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška s tým, že na prvý očkovací deň sa prihlásilo 1000 ľudí a na nedeľu ďalších 1000 ľudí.

Doplnil, že druhé krajské VKOC zriadil TSK v spolupráci s Nemocnicou s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach a mestom Prievidza. "Chcem sa poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí dnes prišli očkovať. Z kapacity desiatich očkovacích kójí je dnes využitých päť a očkujú iba lekári a sestričky z našej bojnickej nemocnice. Keď sa to rozšíri, máme záujemcov aj z radov ďalších ambulantných lekárov. Pevne verím, že keď budú vakcíny, podarí sa nám zaočkovať čo najviac ľudí," povedal Baška.

"Som veľmi hrdá na to, že v Prievidzi sa podarilo vytvoriť vakcinačné centrum. Naozaj si to vyžadovalo kus práce a úsilia mnohých ľudí. Zaslúžili sa o to, že dnes stojíme v priestore zimného štadióna. Verím, že aj takýmto spôsobom sme priblížili obyvateľom regiónu očkovanie. Hlavne sa teším, že prinesie zdravie, ktoré všetci tak potrebujeme. A nádej do budúcna, že táto doba skončí a už sa budeme tešiť v zdraví," podotkla primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Podľa riaditeľa NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Vladimíra Vida je na očkovacích kójach napísané heslo Vakcinácia je sloboda. "Ja s tým plne súhlasím. Personál v nemocnici v Bojniciach je pripravený poskytovať plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť, ktorú v tejto chvíli poskytovať nevieme. Vzhľadom na to, že nemocnica má obsadené oddelenie pre pacientov s ochorením COVID-19. Pevne verím, že zriadené vakcinančné centrum pomôže nám všetkým, aby sme konečne začali normálne žiť," dodal Vido.