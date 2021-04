Verejní funkcionári musia splniť do konca mesiaca neodkladnú povinnosť: Za jej nedodržanie im hrozí pokuta

Do konca apríla majú verejní funkcionári povinnosť podať majetkové priznanie za rok 2020 Výboru Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií.

Upozorňuje na to predseda výboru Boris Susko (Smer-SD). Ak verejní funkcionári nedodržia termíny, výbor podľa neho začne konanie za oneskorené podanie alebo jeho nepodanie, pričom môže uložiť pokutu.

Povinnosť podať majetkové priznanie sa týka prezidenta SR, poslancov NR SR, členov vlády, štátnych tajomníkov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu SR, členov Súdnej rady SR, generálneho prokurátora či verejného ochrancu práv. Majetkové priznanie musia podľa zákona podať napríklad aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, rektori verejných vysokých škôl či šéfovia Železníc Slovenskej republiky.

Susko upozornil, že povinnosť podať majetkové priznanie sa týka aj funkcie štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.

"Verejní funkcionári oznámenie podávajú na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke NR SR. Rovnako na tejto stránke sú zverejnené najčastejšie otázky a odpovede, ktoré sú nápomocné pri vypĺňaní tlačiva," uviedol Susko.

Verejní funkcionári, ktorí v roku 2020 skončili verejnú funkciu, majú okrem povinnosti podať oznámenie do 30. apríla aj povinnosť podať oznámenie do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie. "Táto povinnosť sa netýka bývalých poslancov NR SR, sudcov Ústavného súdu SR, členov Súdnej rady SR, verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a bývalých členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska," skonštatoval predseda výboru.

Na webe parlamentu len nedávno zverejnili majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2019. Preverenie priznaní trvalo podľa Suska dlhšie, keďže došlo k enormnému nárastu počtu verejných funkcionárov. Situáciu komplikovala aj pandémia nového koronavírusu. Termín na odovzdanie priznaní bol do konca apríla 2020. Preverovanie a následné zverejnenie tak trvalo takmer rok.