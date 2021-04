Mladík sa cez pandémiu prezliekal za Batmana a prezentoval ako hrdina: Temné odhalenie o tom, kto bol pod maskou!

Muž sa premával v uliciach austrálskeho Melbourne v kostýme Batmana a vraj bojoval so zločinom. Odhalili jeho identitu a v skutočnosti ide o zlodeja, ktorý ukradol tisícky dolárov.

Nezamestnaný betonár sa počas lockdownu v austrálskom Melbourne prezliekol za superhrdinu Batmana.Portál Daily Mail píše, že tvrdí, že je skutočný Temný rytier a nespravodlivo ho obviňujú z činov, ktoré nespáchal.

Minulý rok sa dostal do pozornosti médií, keď sa na verejnosti objavili fotografie v pôsobivom obleku. Tangas neskôr odhalil svoju tajnú identitu. Vraj ho priatelia vyzvali, aby sa odvážil v kostýme vyjsť medzi ľudí. V tom čase uviedol, že by rád urobil viac vystúpení, ktoré by obyvateľom zdvihli náladu počas pandémie.

Ale za zatvorenými dverami sa bývalý bojovník MMA z Južného Morangu dopúšťal zlovestných činov - prostredníctvom sofistikovaného maloobchodu a stávkových podvodov ukradol viac ako 6 500 dolárov (približne 5 400 eur). Dostal pokutu 400 dolárov a súd mu prikázal odrobiť 120 hodín verejnoprospešných prác.

Či mohol nosiť hrdinský oblek a súčasne splácať svoj dlh spoločnosti, nebolo jasné. Tangas však pre Daily Mail Australia uviedol, že „poburujúce“ obvinenia popiera. „Rovnako ako Batman, aj ja rád mlčím a ostávam v tme. Batman bol tiež prezentovaný ako zločinec kvôli činom, ktoré zverejnili médiá a ktorých sa on v skutočnosti nedopustil,“ povedal.

„Tieto obvinenia sú poburujúce a majú ďaleko od pravdy. Ale chápem, že Batman mal rovnaký osud a musel sa s ním tiež vyrovnať,“ dodal Tangas. Na súde odznelo, že obvinený si pomocou ukradnutej bankovej karty založil falošný účet na stránke jedného austrálskeho maloobchodu a nakúpil online tovar v hodnote viac ako 3 770 dolárov.

Potom odcestoval, aby si vyzdvihol veci. Bola s ním aj akási žena, ktorej totožnosť nebola odhalená. Dvojica tiež tento účet použila na stávkovanie a hazardné hry. O niekoľko dní polícia urobila raziu v byte spolupáchateľky a objavili tam falošné preukazy totožnosti, zmenený vodičský preukaz Tangasa a mnohé ďalšie usvedčujúce dôkazy. Ukázalo sa teda, že je viac darebák ako hrdina. Už predtým bol totiž obvinený z pokusu o vlámanie do cudzieho auta.

Na súde odznelo, že Tangas počas pandémie prišiel o prácu a to viedlo k tomu, že sa začal stýkať s pochybnými ľuďmi a brať drogy.