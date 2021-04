Obranca Kňažko podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt: Už bolo na čase!

Slovenský hokejista Samuel Kňažko podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt.

Osemnásťročný obranca sa na ročnej zmluve dohodol s fínskym klubom TPS Turku, v ktorého štruktúrach pôsobí od šestnástich rokov. Informáciu potvrdil pre portál hockeyslovakia.sk po piatkovom triumfe slovenskej dvadsiatky v príprave nad rovesníkmi z Česka (5:2).

"Už bolo načase. Môžem verejne priznať, že pred týždňom som ju podpísal. Dúfam, že celý budúci rok odohrám v áčku TPS. Veľkou výzvou je aj Liga majstrov, v ktorej by mal klub nastupovať. Budem rád, ak presvedčím trénerov a vybojujem si v kádri stabilné miesto," povedal pre hockeyslovakia.sk Kňažko, ktorého si vo vlaňajšom drafte NHL vybral ako najvyššie postaveného Slováka v 3. kole z celkového 78. miesta klub Columbus Blue Jackets.

Kňažko hokejovo vyrastal v rodnom Trenčíne, do Fínska odišiel v sezóne 2018/2019 a už ako 16-ročný pravidelne hral za juniorský výber TPS. Slovensko doteraz reprezentoval na dvoch majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov a rovnako na dvoch v kategórii do 20 rokov. Na uplynulom šampionáte dvadsiatok v Edmontone bol kapitán výberu, ktorý koučoval Róbert Petrovický.