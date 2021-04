Novinka v Trnavskom kraji: Nevládnych ľudí prídu zaočkovať priamo domov

Mobilná očkovacia jednotka Trnavského samosprávneho kraja dnes zaočkovala prvé desiatky ľudí.

Prvú vakcínu Pfizer od mobilného tímu dostala doma obvodná lekárka z obce pri Trnave, ktorá mala mimoriadne ťažký priebeh ochorenia COVID-19 a v dôsledku tohto je aktuálne imobilná. Ďalšími zaočkovanými boli klienti zariadenia sociálnych služieb Comitas v Trnave. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pri tejto príležitosti na tlačovej besede v Trnave informoval, že po Trnavskom samosprávnom kraji začnú v najbližších dňoch s očkovaním mobilné tímy aj v Banskobystrickom, Prešovskom a Trenčianskom kraji.

Ak sa postupne zvýši počet týchto tímov, v budúcnosti by podľa Lengvarského mohli zabezpečovať hromadné očkovanie napríklad v marginalizovaných rómskych komunitách. Ministerstvo momentálne hľadá spôsob, ako by krajom náklady na mobilné očkovanie kompenzoval. Výjazdové očkovanie doteraz zabezpečovali len tímy z nemocníc, aj to len v zariadeniach sociálnych služieb. „Župná mobilná jednotka chce pomôcť rýchlejšie zaočkovať klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb, imobilných ľudí a ľudí nad 70 rokov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. V Trnavskom kraji by podľa neho malo pôsobiť päť až desať mobilných očkovacích tímov, očkovať budú vakcínou od Pfizer/BioNTech.

Na území Trnavského kraja sa aktuálne očkuje na 11 miestach, a to v piatich nemocniciach, troch poliklinikách a troch župných veľkokapacitných očkovacích centrách. Len v župných očkovacích centrách dostalo vakcínu už viac ako 41-tisíc ľudí.