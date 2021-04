Nibali musel po páde absolvovať náročnú operáciu: Takýto odkaz poslal z nemocnice

Taliansky cyklista Vincenzo Nibali sa podrobil vo štvrtok vo Švajčiarsku úspešnej operácii zlomeného zápästia.

Predstavitelia jeho tímu Trek–Segafredo dúfajú, že sa stihne zotaviť do začiatku Giro d' Italia (8.-30. mája).

Nibali utrpel pri páde počas tréningu fraktúru zápästnej kosti. "Počas zákroku mu do zápästia umiestnili kovové platne a skrutky. Zákrok vykonali pri lokálnej anestézii, celé to trvalo hodinu. Podľa doktora Ivana Tamiho, špecialistu na chirurgiu ruky, dopadol výborne. Po drenáži a výmene bandáže by mali Nibaliho v sobotu prepustiť z nemocnice do domáceho liečenia," citoval portál cyclingnews slová tímového lekára zoskupenia Trek-Segafredo Emilia Magniho.

Il primo passo è stato fatto 💪

Grazie di cuore a tutti per i vostri messaggi 🙏 pic.twitter.com/cZvAc6c63P — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) April 15, 2021

Nibali mal byť na Gire lídrom tímu. "Ani neviem opísať slová žiaľu, ktoré som cítil po nešťastnom páde a zlomenine zápästia. Po operácii odštartujem zložitú cestu k návratu do súťažného kolotoča. Môj cieľ je byť fit do štartu Gira. Urobím aj nemožné, aby som sa dovtedy stihol zotaviť," napísal Talian na twitteri.