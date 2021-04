Expremiér útočí na šéfku ŠÚKL Baťovú pre vakcínu Sputnik: Kto je žena, ktorú nenávidí Matovič?!

Ešte pred pár mesiacmi jej meno široká verejnosť nepoznala, teraz o nej hovorí celá krajina. Reč je o šéfke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzane Baťovej (44), z ktorej urobil minister financií Igor Matovič (47) svojho nového úhlavného nepriateľa.

Zatiaľ čo expremiér hovorí, že je zodpovedná za to, že neočkujeme Sputnikom V, na jej stranu sa stavajú vedci, Matovičov minister či koaliční politici. Matovič jej meno na štvrtkovej tlačovke, kde sa zamotával do vlastných vyjadrení čoraz viac, spomenul nespočetnekrát, keďže ŠÚKL nedokázal posúdiť ruskú vakcínu pre 80 % chýbajúcich dokumentov, ktoré zaručujú jej bezpečnosť či účinnosť. Kto je nenápadná žena, ktorá odmieta vyhovieť politickému nátlaku Matoviča?

Baťovej meno sa v posledných týždňoch skloňuje najmä v súvislosti s ruskou vakcínou, ktorú mal ŠÚKL pod jej vedením preveriť. Ide totiž o neregistrovanú vakcínu. Výsledné stanovisko však Matoviča, ktorý dovoz vakcíny organizoval, nepotešilo. Baťovej ústav totiž nevedel posúdiť, či je očkovacia látka bezpečná, alebo nie. Chýbalo zhruba 80 % údajov z ruskej strany, ktoré by vniesli viac svetla.

„Podľa publikovaných správ by sa Sputnik V mal používať v približne 40 krajinách sveta, ale tieto vakcíny spája len názov,“ píše sa v stanovisku. Tento výsledok Matovič využil na stupňovanie útokov na nezávislý štátny úrad, ktorému Baťová šéfuje od roku 2016. „To je veta, za ktorú by sa nehanbil ani známy minister propagandy. Veta, ktorou pani B urobila nekonečnú hanbu slovenskej vede vo svete,“ myslím si Matovič.

Na Sputnik V pritom vydal výnimku ešte jeho minister Krajčí a mohlo sa ním očkovať už od marca. Matovič zároveň priznal, že nečítal ani len zmluvu k vakcíne, ktorú vyjednal - len veril, že je v nej všetko v poriadku. Teraz Rusi chcú, aby sme Sputnik V vrátili, keďže sme im zaň do ich výzvy ani len nezaplatili.

S manželom už nežijú

Ako Baťová reaguje na hlavnú výčitku Matoviča? „Tá veta len zosumarizovala to, čo sme našli počas posudzovania. Chýba nám dôkaz o tom, že tie jednotlivé výrobné miesta, o ktorých vieme, že ich je niekoľko, majú rovnaký proces výroby, že z nich vychádza vakcína, ktorá má rovnaké vlastnosti a charakteristiky. (...) Štátny ústav nemal v úmysle vakcínu Sputnik V nijakým spôsobom zdiskreditovať. Nikdy sme tiež netvrdili, že vakcína je zlá či nebezpečná. (...) Výrobca musí dokázať na základe vykonaných štúdií, že vakcíny sú rovnocenné a poskytujú rovnakú bezpečnosť a účinnosť. Štátny ústav opakovane žiadal o potrebné dôkazy, ktoré mu dodané neboli,“ povedala Baťová s tým, že stanovisko vypracovalo niekoľko profesionálnych posudzovateľov.

Do sporu medzi Matovičom a Baťovou je zapletený aj manžel šéfky ŠÚKL Rado Baťo. Ten totiž začiatkom marca kritizoval prepravu Sputnika na Slovensko a neslušne komunikoval so štátnou tajomníčkou ministerstva aj so samotným Matovičom. Jeho slová pobúrili Matoviča natoľko, že vyjadril obavu, aby Baťo neovplyvnil stanovisko ŠÚKL, ktorému šéfuje jeho manželka.

„Napriek tomu, že nechcem na verejnosti rozoberať môj osobný život, asi je dôležité povedať, že s manželom Radkom už spolu nežijeme niekoľko mesiacov. Obviniť nás z nejakej konšpirácie alebo komplotu, že my sa hádam doma dohadujeme, je úplne irelevantné,“ reagovala Baťová v relácii Silná zostava. Pre vyjadrenia expremiéra sa na ňu zosypali útoky najmä na sociálnych sieťach, kde sa jej vyhrážajú aj zabitím. Zaoberá sa nimi generálna prokuratúra.

Čo má za sebou Otvoriť galériu Deň po Matovičových vyhláseniach zavalili ľudia Baťovú desiatkami kvetov na znak podpory. Zdroj: bra