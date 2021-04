Záhadná smrť Lučanského († 51): Kolíková zverejnila správu o celom prípade

Smrť Milana Lučanského († 51) je plná nejasností. Ministerka spravodlivosti preto zverejnila správu k jeho väzbe, ale aj úmrtiu.

Ministerstvo spravodlivosti poksytlo správu z vyšetrovania o zraneniach, ale aj smrti policajného exprezidenta Milana Lučanského. Prečítajte si, čo sa tam píše.

Kontrolná komisia zriadená v súvislosti s mimoriadnou udalosťou, pri ktorej došlo k úmrtiu bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, dnes na svojom poslednom zasadnutí prijala záverečnú správu. Z uvedenej správy vyplýva, že Komisia nezistila skutočnosti, ktoré by spochybňovali medializovanú verziu udalosti, v zmysle ktorej došlo k pokusu o samovraždu a následnému úmrtiu M. Lučanského. Komisia tiež nezistila také významné skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné konštatovať pochybenie príslušníkov ZVJS alebo zdravotníckeho personálu pri zaobchádzaní s M. Lučanským počas jeho výkonu väzby a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ktoré by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na priebeh udalosti.

Dňa 4. januára 2021 bola ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou nariadená kontrola nad výkonom väzby v súvislosti s mimoriadnou udalosťou spočívajúcou v úmrtí obvineného gen. Mgr. M. Lučanského, ako aj s udalosťami jej predchádzajúcimi v rámci výkonu väzby menovaného. Za týmto účelom ministerka spravodlivosti zriadila širokú kontrolnú komisiu, ktorá vykonala kontrolu v prešovskej väznici a v nemocnici pre obvinených a odsúdených Trenčín.