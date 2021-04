Škandál po Bratislavských módnych dňoch: Modelky ostali ako obarené, Celeste prehliadku bojkotuje!

Speváčka Celeste Buckingham (25) priznala psychické problémy a obdobie, keď bojovala s tým, ako vyzerá.

Učí sa milovať svoje ženské krivky a keď sa niekto obuje do žien s kyprejšími tvarmi, vytáča ju to do vývrtky. Nie tak dávno sa tvrdo ohradila voči vizážistke, ktorá zatracovala bacuľatejšie dievčatá, a teraz obraňuje ženy, ktoré niekto zámerne odstavil z módnej prehliadky.

Tri modelky boli totiž vystrihnuté z oficiálneho záznamu z online módnych prehliadok Bratislavských módnych dní, čo postavilo zo stoličky nielen ich, ale aj samotnú Celeste, ktorá bojkotuje ďalšie návštevy tejto prestížnej udalosti.

Celeste Buckingham patrí medzi známe speváčky, ktoré sa neboja otvorene rozprávať o svojich problémoch. Dlhé roky bojovala s predsudkami a s akýmsi ideálom krásy. Nenávidela na sebe každé kilo navyše, a preto, žiaľ, aj ona trpela anorexiou. No na ostrove Madeira, kde teraz žije, sa rozhodla svoje zdravie zveriť do rúk odborníkov, pretože si prísnymi diétami pokazila žalúdok.

Avšak aj ona často neváha reagovať na situácie, ktoré sú absurdné a spojené so ženami a ich postavou. Len pred pár dňami sa odvysielala prehliadka BMD (Bratislavských módnych dní) online, no, žiaľ, niektoré dievčatá boli z oficiálneho videa odporne vystrihnuté. „Povinne si to prečítajte a už ma pravdepodobne neuvidíte na tejto udalosti,“ reagovala okamžite speváčka na vyjadrenie Natalie Belanskej, ktorá bola jednou z modeliek, ktorú z oficiálneho videa vystrihli.

Okrem nej predvádzali modely pre kyprejšie dámy aj účastníčka reality show Farma 12 Beáta Rusnáková či vizážistka Michaela Gubranová, alias Mikela. Všetky dievčatá zostali po zverejnení oficiálneho videa z tohto podujatia, ktoré sa radí medzi najprestížnejšie u nás, čo sa módy týka, ako obarené. Svoje tváre na ňom totiž hľadali márne. Sú presvedčené, že to má čo dočinenia s ich pár kilami navyše.