Pánik si uvedomuje svoju situáciu: Chcem ukázať, že dokážem hrať na tejto úrovni

Víťazný debut! Hokejový útočník Richard Pánik (30) po výmene z Washingtonu odohral svoj prvý duel v drese De­troitu.

V zostave Červených krídel nastúpil v tretej formácii a hoci nebodoval, jeho tím zvíťazil nad Chicagom 4:1. Pre miestne médiá prezradil, že ho odchod z Washingtonu veľmi potešil!

Pre martinského odchovanca je pôsobenie v Detroite už šiestou zastavkou v NHL. Skúsený útočník si do mesta motorov preniesol aj svoj štvorročný kontrakt, z ktorého mu zostávajú odohrať ešte vyše dve sezóny. „Som skutočne nadšený, že tu môžem byť,“ povedal pre Detroit News Richard Pánik po pondelkovej výmene z Washingtonu, kde v posledných dueloch stratil miesto v zostave a klub sa ho chcel už dlhší čas zbaviť. „Vo Washingtone to nefungovalo. Niekedy veci jednoducho nejdú. Verím, že týmto otváram úplne novú kapitolu a bude to pre mňa nový začiatok. Dúfam, že budú obe strany spokojné,“ vyjadril sa slovenský reprezentant, ktorý bude v Detroite nosiť na drese číslo 24.

Zaslúžiť si miesto

V novom pôsobisku by rád opäť predviedol svoje ofenzívne schopnosti, ktoré dokazoval v sezóne 2016/2017 v Chicagu, keď nazbieral 44 bodov. „Chcem ukázať, že dokážem hrať na tejto úrovni a zaslúžiť si miesto v tíme.“

Pánika dobre pozná aj generálny manažér Červených krídel, legendárny útočník Steven Yzerman. „Vie, že mi to vo Washingtone nevyšlo. Yzerman ma pozná ešte z môjho pôsobenia v Norfolku, s ktorým sme vyhrali v AHL Calderov pohár. Vie, ako dobre dokážem hrať, takže to len musím predviesť,“ dodal Rišo, ktorý vo svojom víťaznom debute v Detroite strávil na ľade 13 minút, ale bodovo sa nepresadil.