Tréner Bystrice Stano Varga: Máme inú prioritu, ako je Slovan!

Žreb hovorí jasne! V dvojzápasovom semifinále Slovenského pohára si to rozdajú súčasní lídri najvyšších futbalových súťaží Slovan Bratislava a Dukla Banská Bystrica. Pre trénera vojakov Stanislava Vargu (48) to bude návrat v čase, keďže dva roky obliekal dres belasých.

Vo štvrťfinále sa jeho tímu podaril husársky kúsok po vyradení favorizovanej Dunajskej Stredy. „Každá sláva trvá 15 minút. Ako to už býva, vyhrávajú všetci, po prehre je vinník iba jeden. Postup si užívajú všetci okrem mňa. Na ihrisku boli hráči, oni sa o to zaslúžili najviac. Im patrí vďaka,“ uviedol Varga pre Nový Čas. Odkedy stojí nové Tehelné pole, ešte na ňom nebol. Na tom starom vybojoval s bratislavským klubom majstrovský titul i domáci pohár.

„Na hráčsku kariéru sa už nepozerám. Žijem prítomnosťou. Dúfam, že sa Slovan neurazí, ale my máme inú prioritu. Pre nás je dôležité, ako skončíme v druhej lige a nie v pohári. Dovtedy nás čakajú dva dôležité zápasy, ktoré musíme zvládnuť.“

So Slovanom sa rozišiel v lete 2000 po dobrom. Nemá s ním žiadne nevyrovnané účty. „Zažil som v ňom krásne chvíle. Bez problémov ma pustil do Sunderlandu. Pre mojich hráčov to bude fantastický test. Ak by niekto nechcel nastúpiť proti Slovanu, potom nemá čo v mužstve robiť. Som rád, že nehráme v Žiline na umelej tráve alebo v košickom Čermeli,“ dodal Varga.