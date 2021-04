Vizitka horúceho adepta na post trénera Vlhovej: Fantastické výsledky s veľkými hviezdami

Mauro Pini sa narodil v roku 1965 a pochádza z Airola. Svoju kariéru trénera začal v roku 1998 na Novom Zélande.

Jeho druhé pôsobenie ho zaviedlo do Španielska, kde nasledoval lyžiarku Maríu José Riendovú Contrerasovú, potom sa pripojil k tímu Lary Gutovej a prispel k jej prvým medzinárodným úspechom (vrátane dvoch strieborných medailí na majstrovstvách sveta vo Val d‘Isère v roku 2009). Následne bol Pini vybraný spoločnosťou Swiss Ski, aby zastával úlohu manažéra najskôr pre zjazdárky a potom pre celú ženskú reprezentáciu.

Spolupráca sa skončila na jar 2012, ale po dvoch rokoch sa objavil pri slovinskej šampiónke Tine Mazeovej. Na ZOH v Soči jej pomohol k dvom zlatým medailám - zo zjazdu a obrovského slalomu. „Boli sme spolu iba pár týždňov, ale s jasnou cestou a určitými cieľmi. Bola to zlatá olympijská medaila. Dohodli sme sa na tom s Tinou v prvom telefonickom rozhovore. Ak by v tomto nedošlo k dohode, tak by som zostal doma,“ opísal Pini svoje spomienky na spoluprácu s Mazeovou.

Keďže sa v posledných rokoch uplatnil ako odborný komentátor švajčiarskej televíznej stanice RSI, jeho zamestnávateľ ho oslovil, aby sa vyjadril k informáciám o rokovaniach s Tímom Vlha. „To nekomentujem,“ lakonicky skonštatoval Pini.