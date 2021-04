Najväčšie chyby pri používaní umývačky riadu: Čo do nej (ne)patrí?

Nachádza sa už takmer v každej domácnosti, čítali sme o nej veľa článkov a upozornení… Napriek tomu stále robíme chyby. Čo teda nepatrí do umývačky riadu, aby sme si nespôsobili problémy?

Čo tam nedávať, aby nám umývačka naozaj dlho vydržala a šetrila čas, námahu aj peniaze?

Väčšina moderných materiálov je už prispôsobená na použitie v umývačke. Napriek tomu je však pár vecí, pri ktorých by ste s tým, že do umývačky nepatria, nepočítali. Ide o veci bežnej a každodennej potreby, ktoré by mohla umývačka nenávratne poškodiť.

Príliš špinavé veci

Pripálené usadeniny alebo popol z cigariet? Všetky veľké znečistenia treba najskôr odstrániť ručne, predídete upchaniu umývačky.





Riad s dekoráciou

Taniere po starých rodičoch? Zabudnite, stratia svoj vzhľad. Umývačka rýchlo zmyje ornamenty, horzí aj popraskanie.



Plasty

Plasty sú citlivé na teplo. Vždy je dobré dodržiavať symboly vhodnosti či nevhodnosti umývania v umývačke.





Drevo

Dosky a drevené kuchynské náčinie môže popraskať kvôli namočeniu aj vysokej teplote. Možno to nebude po prvom kúpeli vidieť, ale postupne k poškodeniu iste dôjde. A takisto ani chémia v umývačke drevu naozaj nesvedčí.





Ostré predmety

Ostré kuchynské nože sa môžu otupiť. Môžu sa až tak poškodiť, že sa nebudú dať ani nabrúsiť. Do umývačky nedávajte ani škrabky alebo ostré strúhadlá.





Teflónový riad

Síce to po prvom umytí nemusí byť vidno, ale postupne sa teflón poškodzuje, začnú sa v ňom pripaľovať pripravované pokrmy a začne sa odlupovať.





Sklo