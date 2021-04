Vladimíra povýšili do šľachtického stavu: Moje kniežatstvo pochovala korona

Hoci v Austrálii je na COVID-19 chorých veľmi málo ľudí a šírenie nákazy má kontinent pod kontrolou, pandémia si už stihla vybrať svoju daň. Jedinečné Kniežatstvo Hutt River, ktoré uznala anglická kráľovná, ohlásilo po polstoročí koniec úspešnej existencie.

Konzulom tohto mikroštátu je Vladimír Kříž (72), ktorý sa v roku 1984 preslávil unikátnym útekom z totalitného Československa do slobodného sveta. Jeho príbeh je bizarný. Aj napriek tomu, že do kniežatstva nikdy nedorazil, výrazne mu zmenilo život.

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 neobišla ani Kniežatstvo Hutt River. „Predzvesťou zlých čias bolo to, že krátko pred jej vypuknutím zomrel panovník a zakladateľ, knieža Leonard I. Aj keď som tam nikdy nebol, cítil som sa ako jeden z tridsiatich obyvateľov tohto mikroštátiku v Západnej Austrálii. Za prácu pre kniežatsvo som obdržal medailu za zásluhy spojenú s povýšením do šľachtického stavu, občianstvo a cestovný pas,“ vraví Vladimír Kříž, ktorému návštevu kniežatstva prekazila choroba a neskôr koronavírus.

Okrem smrti panovníka mikroštát najviac postihlo to, že kvôli pandémii tam prestali jazdiť turisti. „Práve z turistiky mali najväčšie príjmy. Ich nedostatok zapríčinil veľké hospodárske problémy. Z tohto dôvodu sa syn a následník kniežaťa spoločne so štátnou radou rozhodli, že Hutt River sa po 50 rokoch opäť pripojí k Austrálii. Je mi to ľúto, kniežatstvu som vďačný za to, že som mohol ako jeho diplomat utiecť v roku 1984 z totalitného Československa na Západ,“ vysvetlil konzul.