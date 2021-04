Chcú viac: Plán obnovy počíta pre Česko so 191 miliardami Kč

Česká vláda zvýšila Národný plán obnovy na čerpanie peňazí z krízového fondu Európskej únie o 10-percentnú rezervu na takmer 191 miliárd Kč (7,36 miliardy eur).

Uviedol to český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček s tým, že vláda tak urobila po konzultáciách s Bruselom.

"Ostatné krajiny si tam tiež dávajú vyššiu čiastku, než ktorá je určená v dotácii," povedal v Snemovni Havlíček, ktorého citoval server novinky.cz. Už skôr uviedol, že okrem vyčlenených 172 miliárd Kč v dotáciách chce Česko čerpať aj viac než 18 miliárd Kč vo forme úveru.

Peniaze majú ísť najmä do ekológie a digitalizácie, čo je hlavná požiadavka Európskej únie. V praxi by malo ísť napríklad o dotácie na nákup elektrobusov, zatepľovanie budov či rýchly internet. Vláda by o pláne mala hlasovať ešte tento mesiac. Konečné schválenie Radou EÚ sa podľa námestníčky ministra priemyslu a obchodu Silvany Jirotkovej očakáva v auguste. Aj keď je plán záväzný, v horizonte jedného roka nie je vylúčená jeho revízia.

(1 EUR = 25,942 CZK)