Kontroverzná brigáda pre študentky, alebo seriózny spôsob zoznámenia?

Krásne dievčatá, bohatí muži, drahé darčeky, dovolenky, autá a život v luxuse. Aj tak by sa dal opísať svet, ktorý pre mnohých zostane len nesplneným snom.

Práve pre splnenie takýchto snov a v snahe priblížiť sa k týmto ideálom rozbehol svoj biznis český podnikateľ Ladislav Dušek. Ten už viac ako deväť rokov prevádzkuje v Českej republike a na Slovensku hneď niekoľko, pre mnohých možno kontroverzných zoznamiek, ako napríklad HľadámSponzora.sk, HľadámMilionára.sk, Spoločničky.sk, CestujZadarmo.sk a veľa ďalších.

Ako Vás napadlo založiť si biznis na zoznamkách, cez ktoré dievčatá hľadajú svojho sponzora, milionára alebo ponúkajú svoj sprievod na večeru či dovolenku?

Prvá myšlienka na založenie podobnej zoznamky ma napadla niekedy v roku 2011 a viac-menej vzišla po rozhovore s mojimi kamarátmi, ktorí sami podobný vzťah v tom čase udržiavali. V tom čase však v Českej republike a na Slovensku nebola žiadna seriózna platforma, ktorá by v podstate umožňovala sprostredkovanie kontaktu pre ľudí, ktorí takýto typ vzťahu hľadajú. A tak som vycítil príležitosť a rozhodol sa to zmeniť. Najprv sme začínali s webom Spoločničky.sk, potom prišiel projekt Hľadám Sponzora, Hľadám Milionára, Cestuj Zadarmo a dnes máme projektov ďaleko viac a stále pripravujeme ďalšie.

Hovoríte, že Vás na tú myšlienku priviedli kamaráti. Poznáte teda veľa mužov, ktorí sú ochotní žiť vo vzťahu, v ktorom si dievča či ženu, ako sa hovorí, vydržiavajú?

Nepovedal by som, že osobne poznám veľa takých mužov, ale posledných deväť rokov fungovania našich projektov ukázalo, že ich všeobecne je veľa. Vlastne som bol sám dosť prekvapený, aký záujem je o naše zoznamky. Na druhú stranu si myslím, že tomu významne nahráva dnešná uponáhľaná doba.

Ako to myslíte?

Na zoznamovanie je stále menej a menej času. Aj keby som odhliadol od situácie spojenej s koronavírovou pandémiou, ktorá pridáva online zoznamovaniu na významnosti, tak aj za normálnych okolností majú slobodní a bohatí workoholici málo času, a tým pádom málo príležitostí, kde sa zoznámiť. To sa ešte umocňuje tým, keď majú o vzťahu či partnerke jasnú predstavu, alebo sú napríklad ženatí a hľadajú jednorazové či pravidelné povyrazenie si. To všetko potom prispieva tomu, že takíto muži skončia u nás na zoznamkách.

Vaše projekty prezentujete ako zoznamky. Ide ale skutočne o zoznamovanie sa v zmysle hľadania vzťahu?

Určite. Aj s človekom, ktorého vidíte jeden večer si môžete vybudovať určitý vzťah. Ak sa ale pýtate na to, či naše zoznamky slúžia k nájdeniu budúcej manželky, alebo manžela, tak k tomu primárne určené nie sú. Zoznamky Hľadám Sponzora, Spoločničky, Cestuj Zadarmo, to sú projekty, ktoré slúžia na nájdenie krátkodobejších a vzájomne prospešných vzťahov. Nie je ale výnimkou, že ľudia, ktorí sa cez tieto portály zoznámili, strávia spolu niekoľko mesiacov aj rokov. Keď im to však prestane vyhovovať, vzťah ukončia. To by som ale povedal, že platí pre zoznámenie všeobecne, nech prebehne akokoľvek. Taktiež máme ale zoznamku, ktorá je viac zameraná na trvalé a dlhodobé vzťahy, a to projekt Hľadám Milionára.

Otvoriť galériu Zdroj: Adobe Stock

A na webe Hľadám Milionára niekto manželku či manžela našiel?

Ak sa nakoniec niektorí stali manželia, to nevieme. Ale máme informácie, že práve z tohoto portálu vzišlo viacero dlhodobých vzťahov.

Často sa ale o Vašich zoznamkách píše aj v zmysle, že tam dievčatá, študentky hľadajú brigádu "o ktorej sa nehovorí". Vnímate to tiež tak?

Povedal by som, že to záleží skôr na konkrétnom dievčati, či sa za niečo také hanbia, alebo nie. Uznávam, že názvy všetkých projektov pôsobia ľahko kontroverzne, ale na druhú stranu na nich zase toľko kontroverzného nie je. Spájajú ľudí, ktorí si chcú život užiť naplno, majú radi peniaze, luxus, cestovanie. Sú dievčatá, ktoré sú extrovertné, a ktoré sa nehanbia za to, že toto majú rady. Niektoré sa tým dokonca chvália na sociálnych sieťach. Potom sú tie, a áno, často sú to študentky, ktoré majú naše zoznamky ako zárobok popri škole a u nich by som povedal, že sa tým príliš vychvaľovať nechcú.

Čo na svojich sociálnych sieťach prezentujú dievčatá, ktoré sa nehanbia?

Najčastejšie sú to luxusné darčeky - šperky, topánky, kabelky, taktiež elektronika, niekedy trebárs suma, ktorú si zarobili. Pravdou ale je, že aj slečny, ktoré sa tým chvália, rešpektujú anonymitu svojich sponzorov, pretože si uvedomujú, že nie každý muž si praje, aby sa to o ňom vedelo. Takže je to skôr o prezentácii materiálneho luxusu.

Sám ste spomenuli peňažnú odmenu, tak akú sumu si dievčatá dokážu napríklad mesačne cez Vaše zoznamky zarobiť?

Ja by som asi nepoužil výraz „zarobiť si“. Nie všetky dievčatá majú našu zoznamku Hľadám Sponzora ako zárobok. V každom prípade suma, akú dievča od svojho sponzora dostane, záleží predovšetkým na tom, ako si to so svojím sponzorom nastaví a na akého štedrého sponzora či spoločníka narazí. Rádovo sa mesačne môže jednať o tisíce eur, v niektorých prípadoch sa suma vyšplhá do desiatok tisíc, ak k tomu pripočítame aj darčeky, ktoré dievčatá veľmi často dostávajú. Pre mnoho mužov je totiž príjemnejšie dievčatám kúpiť to, o čo si povedia, ako im dať na konkrétnu vec peniaze.