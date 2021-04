Tvrdá kritika! Publicista Hrabko o konfliktoch v koalícii: Je to iba otázka času

Hoci je jednou z kľúčových úloh novej vlády Eduarda Hegera (OĽANO) upokojenie a stabilizácia politickej situácie, podľa publicistu Juraja Hrabka sa skôr dajú očakávať nové konflikty.

"Bol by som rád, keby to bola stabilizujúca vláda, ale zároveň si nemyslím, že to tak bude. Je iba otázkou času, kedy vyplávajú na povrch nové problémy," povedal v diskusii na TASR TV Hrabko. Dodal, že je do veľkej miery práve na premiérovi, či ich dokáže riešiť. "Udržiava sa to pod pokrievkou, ale vidíme, ako vystupuje Igor Matovič (OĽANO) s dovolením nového premiéra a vidíme, ako Richard Sulík (SaS) zatína zuby. Ale to raz prestane," odhadol publicista.

Zároveň upozornil, že spor medzi lídrami OĽANO a SaS podľa posledného prieskumu agentúry Focus z prelomu marca a apríla obe strany preferenčne poškodil. Vedie v ňom Hlas-SD, druhá je SaS, takmer ju už dobehol tretí Smer-SD a OĽANO je štvrté. "Zrejme sa na výsledkoch prieskumu odrazila kríza vo vládnej koalícii," povedal Hrabko. Z vládnych strán sa posilnilo iba hnutie Sme rodina. Podľa Hrabka to bolo spôsobené tým, že hnutie nebolo priamym aktérom sporu. V prieskume dominoval Hlas-SD, ktorý sa podľa Hrabka snaží robiť populárnu politiku. "Nič nerobí a nič nepokazí. Peter Pellegrini vystupuje slušne, nie je vulgárny a dokáže vychádzať s médiami. A oplatí sa mu to," tvrdí Hrabko. Dodáva, že hlavnou politickou témou Hlasu-SD, ale aj Smeru-SD a Slovenskej národnej strany je podľa neho referendum.

Päťpercentnú hranicu pre vstup do parlamentu popri Progresívnom Slovensku prekročilo v prieskume Focusu aj KDH a dotiahla sa na ňu nová národnostná strana Aliancia. "Treba počkať, či sa tento trend potvrdí. Ale potenciál troch strán, ktoré sú v Aliancii združené, je podľa mňa až desať percent," povedal Hrabko. Šancu na návrat do parlamentu má podľa neho aj KDH, ktoré je, podobne ako Aliancia, silné v regionálnej politike.