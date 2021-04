Rozhorčeným Bratislavčanom sa nepáčia zmeny Dopravného podniku: Petícia za záchranu 15-minútového lístka!

Chcú späť 15-minútový lístok! Zmeny v cenníku MHD, ktoré predstavil primátor Matúš Vallo, sa stretli s nevôľou viacerých Bratislavčanov.

Ročná električenka síce zlacnela o 65 eur, no cena ostatných lístkov sa zvýšila a došlo aj k úplnému zrušeniu toho 15-minútového. Práve to rozhorčilo obyvateľov, ktorí sa na sociálnej sieti rozhodli založiť petíciu za jeho znovuzavedenie.

Nové ceny v MHD by mali platiť od 1. júla. Po zrušení 15-minútového lístka bude najkratší možný iba 30-minútový za 0,90 eura. Bratislavčania, ktorým sa táto zmena nepáči, sa na sociálnej sieti rozhodli spustiť petíciu, ktorú už podpísalo 1 724 ľudí.

„Tu podpísaní žiadame znovuzavedenie 15-minútového lístka na MHD v Bratislave. Žiadame to z dôvodov aktuálneho núdzového stavu, covidovej finančnej situácie obyvateľov Bratislavy a taktiež z dôvodov zlej finančnej situácie Dopravného podniku, keď ľudia viac využijú na cestu dvoch/troch zastávok MHD 15-minútový lístok než osobné auto,“ uvádza sa v petícii. Primátor Matúš Vallo tvrdí, že skladba nového cenníka je kompromisom z pohľadu, kde treba ubrať a kde pridať.

Cestujúci, ktorí využívajú MHD občas a na krátke vzdialenosti, zaplatia trochu viac: „Cena súčasného polhodinového jednorazového lístka sa nemení. Alternatíva by nebola o nič príjemnejšia, znamenala by navýšenie ceny dnešného 15-minútového lístka skoro na úroveň dnešného polhodinového, ktorý by tak tiež musel zdražieť. Takto okrem výrazne lacnejšej ročnej električenky nezdražie aj jeden typ základného jednorazového lístka.“