Chlapi pri pohľade na túto mamičku slintajú: Zistíte jej skutočný vek, pretriete si oči

Muži pri pohľade na túto matku dvoch detí slintajú a ženy len neveriacky krútia hlavami. Sympatická blondínka ohuruje svojou dokonalou postavou, avšak keď prezradí svoj skutočný vek, všetkým okamžite padne sánka. Verili by ste jej to?

Ako uvádza portál Daily Star, dvojnásobná mamička Renae Olivia z New Yorku vychováva so svojím manželom Kenom dve deti – 6-ročného chlapca Tristana a dvojročnú dcérku Kaidyn. Možno aj to je dôvodom, prečo jej ľudia neveria jej skutočný vek. Táto kráska nedávno oslávila 50 rokov a sama priznáva, že mnohí sú týmto číslom šokovaní.

Milovníčka módy a influencerka Renae má na svojom Instagrame viac ako 50-tisíc sledovateľov, ktorým poodhalila, ako je možné, že vyzerá aj v 50 rokoch tak dobre. Keď mala 18 rokov, prestala sa opaľovať bez toho, aby použila krém s SPF ochranou a začala dodržiavať prísny režim starostlivosti o pleť. Dvojnásobná mamička cvičí štyri až päťkrát týždenne po dobu 30 až 45 minút a dbá aj na vyvážený a zdravý jedálniček.

„Ľudia sú dosť prekvapení, keď im poviem, koľko mám rokov. Oblečenie a môj štýl mi s tým však pomáhajú. Ak sa nosíte s dôverou, určite to pomáha. V noci sa vždy odličujem a spím na hodvábnej obliečke na vankúši. Mám skvelú rutinu čo sa týka starostlivosti o pleť a nikdy nevynechávam ani krk a ruky. Práve oni môžu byť oznamovacie príznaky starnutia,“ opisuje svoje zvyky Renae.

Cvičenie bolo pre ňu vždy dôležité, avšak ako dovŕšila 50 rokov, je to pre ňu dôležité ešte viac. „Dúfam, že sa mi to bude dariť aj do šesťdesiatych rokov, a potom ešte ďalej. Takže ak má niekto štyridsať a premýšľa, či by sa mal vydať na túto cestu, hovorím áno, áno, áno, jednoducho to urobte,“ odkazuje svojim priaznivcom dvojnásobná mamička. „Nikdy nie ste príliš starí na to, aby ste si splnili svoje sny,“ odkazuje.

Renae začala tvoriť obsah na YouTube a sociálnych sieťach hlavne preto, že sa jej mnohí pýtali na to, ako sa stará o pleť. Teraz má obrovskú platformu fanúšikov a motivuje ženy k tomu, aby sa o sebe starali a mali sa rady také, aké sú. „Chcem, aby ženy vedeli, že nikdy nie je neskoro ísť si v živote za tým, čo chceš,“ ukončila rozprávanie kráska Renae.