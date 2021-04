Diváci jej naložili! Chladná Viera zo Svadby na prvý pohľad okúsila odvrátenú tvár slávy: Drsné útoky

Na čo si sa do tej šou vôbec prihlasovala?! Aj tak znejú odkazy divákov neveste Viere (42) z markizáckeho programu Svadba na prvý pohľad.

Sympatická učiteľka tanca úprimne očakávala, že sa jej v šou skutočne podarí nájsť si toho pravého. Hoci si však so ženíchom Michalom (40) boli pred oltárom sympatickí, ich vzťah sa ocitol v slepej uličke. Zdá sa, že za to môže práve nevestino odmerané a znechutené správanie.

Ľadová kráľovná, psí čumák - aj takéto prívlastky si od divákov vyslúžila inak sympatická Vierka. Zdá sa totiž, že namiesto lásky prežíva v šou skôr smútok a trápenie. Chvíľu to vyzeralo, že si s Michalom padli do oka, realita je však úplne iná. Obaja si však toho v živote preskákali dosť a možno práve to sa stalo Achillovou pätou pri ich vzájomnom spoznávaní sa.