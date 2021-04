Majú špeciálneho pomocníka: Robotický pes sa stal novým členom polície! Stál pekný balík

Na záťah si polícia prizvala špeciálnu pomoc. Miesto činu prišiel prešetriť robotický pes, známy ako Digidog, od firmy Boston Dynamics za 63-tisíc eur. Kým muži zákona si nového robota pochvaľujú, obyvatelia mesta nie sú príliš nadšení.

Obraz ľudstva bok po boku s robotmi sa stáva realitou. Dôkazom toho je aj robotický prírastok do radov newyorskej polície. Privolaní policajti zasahovali v pondelok v jednom z apartmánov na Manhattane. Nie je zrejmé, aký prípad riešili, no na pomoc si vzali robotického psa, ktorý vchádzal do budovy ako prvý.

Pravdepodobne asistoval pri zadržaní muža, ktorého krátko nato policajti vyviedli von v putách. Video zo zásahu sa na internete stalo okamžite senzáciou. Newyorčania však pri pohľade na robota zostali pobúrení. Hnevá ich, že mesto utráca peniaze na tento druh technológií namiesto toho, aby investovalo do vzdelávania a pomoci ľuďom bez domova. Chcú, aby využívali reálne psy.

Čo robot dokáže

Hmotnosť: 32 kg vrátane baterií

Sila: 14 kg unesie na svojom chrbte

Videnie: 360°- zmapuje terén a vyhne sa prekážkam

Rýchlosť: 5,5 km/h - prechádza aj nedostupným terénom

Cena: 63 000 €