Obchodníci, živnostníci a prevádzkari sa nevedia dočkať reštartu podnikania: Ako sa pripravujeme na otvorenie!

Konečne! Vláda rozhodla od pondelka sprístupniť mnohé dlho zatvorené obchody a prevádzky.

Takmer okamžite sa v nich začalo veľké jarné upratovanie a zavládla radosť z príchodu prvých tohtoročných klientov. Majitelia aj prevádzkari si však uvedomujú, že musia dohliadať na dodržiavanie prísnych protipandemických opatrení. Inak hrozí, že sa opäť zvýšia počty nakazených na COVID-19. Potom by museli zasa zatvoriť, a to by pre mnohých z nich znamenalo posledný klinec do rakvy.

Takto sa bude uvoľňovať

- Otvárajú sa všetky obchody a služby, avšak pod podmienkou dodržania 15 m2 na jednu osobu a negatívneho testu

- Povolený pohyb v prírode mimo okresu, avšak s negatívnym testom

- Umožnia sa aj bohoslužby (podmienka 15 m2/ 1 človek), vstup s negatívnym testom Otvoria sa botanické záhrady, múzeá, knižnice, hotely a penzióny, nie však reštaurácie

- Bude možné športovať v exteriéri v max. počte 6 ľudí

Lučenec: Zrekonštruovali sme priestory

Jarmila Balážová (54), knihovníčka Otvoriť galériu Lučenec: Jarmila Balážová (54) Zdroj: lut

- Doteraz sme vydávali knižky len cez okienko. Veľmi sa tešíme, že čitateľov budeme môcť pustiť už aj do vnútorných priestorov knižnice. Máme zrekonštruované priestory náučnej literatúry a oddelenia pre deti. Nevieme, či bude fungovať aj čitáreň, to ešte zisťujeme. Pri vstupe budeme žiadať negatívny test a dezinfekciu rúk. Knižky, ktoré nám vracajú, idú do 48-hodinovej karantény.