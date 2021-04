Danko smeruje do Ruska s Čechmi: Do Moskvy musí ísť Heger, je trápne, že prosia Orbána!

Predseda SNS sa už roky netají svojou náklonnosťou k Rusku.

Posledné týždne sa do diania na Slovensku zapája výraznejšie pre vakcínu Sputnik V, ktorú, ako tvrdí, pomáhal predrokovať. Budúci týždeň ide do Moskvy s českým ministrom vnútra Janom Hamáčkom. Čo tam bude robiť, hovorí pre Nový Čas.

Ako ste sa dostali k tomu, že pôjdete na rokovania do Ruska s českým ministrom?

- Mám dlhoročné priateľské vzťahy s pánom Hamáčkom, ktoré som nadobudol ešte ako predseda parlamentu. Kontaktoval ma s možnosťou, aby som pripravil technickú časť rokovania - stretnutie na najvyššej úrovni a možnosť odberu Sputnika. Vážim si to, je to česť a robím to bezplatne. Trhá mi srdce, že to nemôžem robiť pre Slovensko.

Aký je cieľ cesty, ktorá bude budúci týždeň?

- Prvé stretnutie. Ostatné je v rukách českej strany. Oni si budú zabezpečovať podmienky, platby, objemy a legislatívu. Moja úloha bola umožniť, aby Česká republika bola jedna z prvých, ktorá mohla priamo rokovať na tej najvyššej úrovni bez akýchkoľvek sprostredkovateľov a robím to čisto kvôli vzťahom k Česku. Pre Slovensko som to pripravil tiež. Tak dúfam teraz pomôžeme bratom Čechom. Toto však nie je jediný štát, ktorému sa snažím pomôcť. Som viazaný mlčanlivosťou.

Minister Hamáček na rozdiel od nás ohlásil, že chcú zabezpečiť Sputnik V, ale budú čakať na registráciu Európskej liekovej agentúry tak, ako pri amerických vakcínach.

- Každý štát do toho ide individuálne, neviem ako do toho pôjde Česko. V Rusku sa vyvíjajú aj iné očkovacie látky a som zvedavý, čo by robilo Slovensko, keďže má teraz pošramotený vzťah, keby Rusi vyvinuli dlhodobú očkovaciu látku a kvôli Matovičovi budeme jeden z posledných štátov, ktorý ju dostane. Hlavná zodpovednosť za zbabranú dodávku je na Matovičovi a Krajčím. ŠÚKL je v tomto procese bezpredmetný, aj keď schybil aj on. Ja by som odporúčal Hegerovi a novému ministrovi zdravotníctva, aby veľmi rýchlo sadli do lietadla a išli do Moskvy, aby minimalizovali škody. Je mi to trápne, že prosia v Maďarsku Orbána. Maďari pritom ani svoj Sputnik netestovali a rozhodovali na základe výnimky predsedu vlády a ministra. Očkovali do 5 dní. Teraz Matovič sám nevie, čo ide robiť. Ako ho poznám, zvalí to na Krajčího a Baťovú.