Prezidentka Čaputová po preštudovaní tajnej zmluvy k ruskej vakcíne: Klamal Matovič o testoch Sputnika V?!

Toto azda nie je možné. Minister financií Igor Matovič (47) rozbehol s utajeným dovozom Sputnika V na Slovensko hru, v ktorej sa už len málokto orientuje.

Najnovšie je predmetom polemiky nezverejnená zmluva s ruským výrobcom a list z Moskvy, podľa ktorého máme vakcínu vrátiť. Matovič totiž tvrdil, že problémom je, že sme ju dali otestovať v necertifikovanom laboratóriu na Slovensku. Do celej veci zasiahla prezidentka Zuzana Čaputová (47), ktorá si zmluvu aj list z Moskvy prečítala a vyrukovala so šokujúcimi detailmi - nič také, ako tvrdil Matovič, sa v nich nenachádza.



Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Prezidentka sa do diania okolo Sputnika V začala zapájať, keď Matovič zaútočil na Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Ten totiž odmietol posvätiť ruskú vakcínu, keďže síce laboratórne testy prebehli v poriadku, ale Rusi nedodali 80 % potrebnej dokumentácie. Tá sa sprístupňuje s registrovanými vakcínami bežne, aby štáty vedeli zaručiť jej bezpečnosť či účinnosť.

Po tom, čo Matovič narýchlo odcestoval kvôli Sputniku V do Moskvy a následne Budapešti, sa spustila lavína zvláštnych udalostí. Rusi najskôr požiadali Slovensko, aby sme už zaplatené vakcíny vrátili späť, lebo sme porušili zmluvné podmienky. Nie je jasné, čo to bolo, keďže tento kontrakt je od začiatku utajený. Matovič to však vysvetľoval tým, že sme sklamali ruskú dôveru.

„To, že ŠÚKL dal testovať vakcínu OMCL necertifikovanému laboratóriu, bola strašná chyba, ktorá spôsobila úplne zbytočné mnohotýždňové zdržanie, odstúpenie Rusov od zmluvy,“ hovoril Matovič po tom, čo navštívil Moskvu.