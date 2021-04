Žilina má tretí najmladší tím sveta: Materská škola pod Dubňom

Reklama ako zvon! Futbalisti MŠK Žilina vypadli z tohto ročníka Európskej ligy hneď v 1. predkole, no Slovensko zviditeľnili v inej oblasti.

Podľa najnovšieho rebríčka CIES Footbal Observatory majú tretie najmladšie mužstvo na svete s vekovým priemerom 21,1 roka. Vo využívaní hráčov do 21 rokov sú na 10. mieste, keď ich mladíci do tohto vekového limitu odohrali 38,5 percenta minút. Hodnotením prešli kluby zo 71 najvyšších súťaží celého sveta.

Pri pohľade na súpisku pripomína súčasná Žilina materskú školu. Vekový priemer šošonov „kazí“ iba Jakub Paur, pri ktorého mene svieti číslo 28. Staršieho ako 23-ročného hráča v kádri trénera Pavla Staňa už niet. Väčšinu tvoria málo skúsení bažanti. Žilina na nich stavila po vlaňajšej vzbure starších borcov, ktorí nesúhlasili so znížením platov. Hoci klubu hrozila likvidácia, majiteľ Jozef Antošík 17 rebelov nemilosrdne vyhodil na ulicu.

„Žilina dlhodobo predvídala zlú finančnú situáciu v našej lige. Vystihla optimálny čas preladiť na výchovu vlastných mladých hráčov. Antošík, nepokojný a veľmi tvorivý človek, ktorý sa nikdy neuspokojil s dosiahnutým, túto cestu podstúpil,“ ozrejmil pre Nový Čas Milan Lešický, prvý tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov, ktorý v minulosti viedol aj Žilinu.

Ťažká doba s nástupom pandémie spôsobila ešte radikálnejšiu zmenu stratégie. Načo a aj z čoho pchať peniaze do zrelých hráčov, keď futbalovo hladní mladíci Žiliny sú tvárni i lacnejší?

„Jej majiteľ vždy presne kopíroval to, čo je nutné k úspechu s optimálnou ekonomikou klubu. Najprv triumfy s hotovými, špičkovými hráčmi a teraz výroba a predaj profesionálnych futbalistov. Nie pre zbohatnutie klubu, ale pre jeho sebestačnosť.“ Alfou a omegou úspešnej práce s mládežou je vlastná akadémia. Klub ju však musí neustále kŕmiť talentmi z celého Slovenska i z okolitých štátov.

„K tomu treba cieľavedomý a kontrolovaný tréningový postup všetkých vekových kategórií od 6 do 19 rokov, kde je hlavným cieľom výchova individualít,“ tvrdí Lešický. Žilina má v mládežníckom futbale kopu reprezentantov. „Nie sú v nich preto, že by mali neštandardnú podporu zväzu, ale preto, lebo sú v tých kategóriách najlepší.“

Aj s mladým kádrom drží Žilina v našej lige krok s bohatšími a ostrieľanejšími súpermi. V skupine o titul atakuje druhé miesto a v novej sezóne by sa mohla znovu predstaviť v Európskej lige. V Slovenskom pohári sa prebila už do semifinále. „Jej úspechy vo výchove a uplatnení mladých futbalistov ocenených i v zahraničí sú zaslúžené. Je to ťažká robota trénerov 12 hodín denne. Niet jej čo závidieť, že po 7 - 8 rokoch tvrdej driny má úspech. To isté môže robiť každý klub, ktorý vlastní akadémiu. Otázkou je, prečo to nerobí,“ zamyslel sa Lešický.

NAJMLADŠIE MUŽSTVÁ SVETA

1. FK Metta (Lotyšsko) 19,9 roka

2. Young Lions (Singapur) 20,5

3. MŠK Žilina (Slovensko) 21,1

4. FC Valmiera (Lotyšsko) 21,7

5. FC Nordsjaelland (Dánsko) 21,7

6. Albirex Niigata (Singapur) 22,0

7. FC Zimbru (Moldavsko) 22,0

8. Codru Lozova (Moldavsko) 22,2

9. Apolonia Fier (Albánsko) 22,3

10. Dacia Buiucani (Moldavsko) 22,3

VEKOVÝ PRIEMER V NAŠEJ LIGE

1. MŠK Žilina 21,1

2. Zemplín Michalovce 23,0

3. DAC Dun. Streda 23,1

4. AS Trenčín 23,2

5. FC Nitra 24,1

6. Spartak Trnava 24,4

7. MFK Ružomberok 24,5

8. FK Pohronie 25,1

9. ŠKF Sereď 25,6

10. FK Senica 25,8

11. ViOn Zl. Moravce 26,4

12. Slovan Bratislava 26,6