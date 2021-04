Kto tu klame?! Matovič sa opäť obul do prezidentky a Baťovej: Ako toto mohla povedať?

Dôvod požiadavky na vrátenie vakcín Sputnik V bol iný ako sťažnosť ruskej strany, že o posudzovaní vakcíny rozhodovalo necertifikované laboratórium na Slovensku. Po preštudovaní zmluvy to vo vyhlásení povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Mlčanie v rovnaký deň prelomil aj minister financií Igor Matovič. Svoj brífing pomenoval Sputnik V. Dosť bolo klamstiev.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vicepremiér vyhlásil, že aj posledný 14. test na Sputniku, ktorý robilo Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (SAV), dopadol "na jednotku" a vakcína prešla. Tieto výsledky však treba potvrdiť v maďarskom laboratóriu. Matovič skritizoval šéfku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzanu Baťovú za jej výroky o ruskej vakcíne. Vyhlásil, že keby nebolo týchto výrokov, už zajtra by sme mohli očkovať Sputnikom.

„Ak by pani Baťová nepolitikárčila a nevniesla do toho vetu, ktorá spochybnila vakcínu, zajtra by ľudia stáli v rade na Sputnik V,“ pokračoval minister financií v kritike Baťovej. Narážal na vyhlásenie, že ruské vakcíny po svete spája len názov a nechápal, ako toto mohla Baťová povedať. "Musíme budovať opätovne renomé tejto vakcíny a zlepšiť renomé samotného Slovenska. Nikoho v zahraničí nezaujíma pani Baťová, ale zaujíma ich, že niečo také povedalo Slovensko,"dodal. Slová šéfky ŠÚKL niekoľkokrát vyhlásil za politický blud.

Matovič sa pustil aj do prezidentky Zuzany Čaputovej. Tvrdí, že ho ľudsky mrzí, že dáva kvety šéfke ŠÚKL. Hlavu štátu obviňuje, že Baťovej vytvára alibi.

Podľa slov ministra poslala Zuzana Baťová e-mail rezortu zdravotníctva, aby povolilo testovať ruskú vakcínu v Biomedicínskom centre SAV. Tvrdí, že tak urobila skôr, ako sa naň obrátil so žiadosťou Marek Krajčí.

Zareagoval aj na vyhlásenie prezidentky, ktorá žiada zverejnenie zmluvy k ruskej vakcíne. "Následne si pani prezidentka vyžiadala list aj zmluvu. Ja som bol od začiatku za to, aby sa zverejnili. Nie som však právnik," povedal Matovič.