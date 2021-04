Uvoľní sa režim na hraniciach s Českom? Babiš naznačil, čo sa bude diať

Slovensko by malo mať prioritu pri uvoľňovaní režimu na hraniciach s Českou republikou, situáciu budú hodnotiť na budúci týždeň.

Po rokovaní s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom to vo štvrtok vyhlásil český premiér Andrej Babiš. Zatiaľ však nevedel povedať detaily uvoľňovania režimu na hraniciach.

"Z hľadiska krajín, ktoré sú okolo nás, by Slovensko určite malo mať prioritu. Budeme to riešiť, vieme, že tisíce študentov u nás študujú," pripomenul český premiér na spoločnej tlačovej konferencii s Hegerom.

Poukázal tiež na to, že hoci krajina začala tento týždeň "masívne" uvoľňovať opatrenia, stále je v nemocniciach vysoký počet hospitalizovaných. Ak sa situácia bude vyvíjať priaznivo, mohlo by Česko pristúpiť k ďalšiemu uvoľneniu od 26. apríla, to je však podľa neho najmä na epidemiológoch.