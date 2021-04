Európsky súd pre ľudské práva rozhodol: Porušili práva dvoch obvinených na Slovensku

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v rámci rozhodovania o troch prípadoch sťažností na neprimeranú dĺžku preskúmania väzby obvinených na Slovensku v dvoch prípadoch skonštatoval porušenie ich práv.

Ako ďalej informoval slovenský rezort spravodlivosti, sťažovateľom v prípadoch Šerifi proti SR a Bešina proti SR priznal súd každému sumu 1 600 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy. V treťom preskúmavanom prípade Krátky proti SR rozhodol súd v prospech Slovenska.

V prípade Šerifi proti SR ESĽP uznal podľa ministerstva spravodlivosti námietku vlády SR, že vo vzťahu k časti sťažnosti týkajúcej sa dĺžky prieskumu zákonnosti väzby na základe rozhodnutia o vzatí sťažovateľa do väzby ten nevyčerpal všetky vnútroštátne prostriedky nápravy, pretože nepodal sťažnosť Ústavnému súdu SR v zákonom stanovenej lehote dvoch mesiacov od právoplatného rozhodnutia krajského súdu. „Preto v tejto časti ESĽP sťažnosť odmietol pre nevyčerpanie vnútroštátnych prostriedkov nápravy. Posúdil ale v merite veci časť sťažnosti týkajúcu sa dĺžky rozhodovania o žiadosti sťažovateľa o prepustenie z väzby, ktoré na okresnom súde trvalo 47 dní,” povedal hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla. ESĽP podľa neho v tejto súvislosti skonštatoval, že dĺžka súdneho preskúmania väzby pred okresným súdom bola neprimeraná a rozhodol, že došlo k porušeniu článku 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

V prípade Bešina proti SR dĺžka rozhodovania o sťažnosti obvineného proti uzneseniu o vzatí do väzby predstavovala podľa rezortu spravodlivosti 41 dní na jednom stupni konania. „Vláda poukazovala na to, že sťažovateľ svojím procesným postupom prispel k dĺžke konania, pretože ústne zahlásenú sťažnosť proti uzneseniu o vzatí do väzby doplnil o dôvody sťažnosti až o šesť dní a v ďalšom období svoju sťažnosť opakovane dopĺňal,” povedal Bubla. ESĽP podľa neho zobral túto skutočnosť na vedomie, avšak dĺžku posudzovaného obdobia považoval za neprimeranú. „Poukázal pritom okrem iného na skutočnosť, že okresnému súdu trvalo 20 dní, kým zaslal spis krajskému súdu,” uviedol hovorca s tým, že rovnako v tomto prípade bolo konštatované porušenie ľudskoprávneho dohovoru.

V prípade dvoch sťažností vo veci Krátky proti SR predstavovala dĺžka súdneho preskúmania väzby pri prvej žiadosti sťažovateľa o prepustenie z väzby 34 dní na dvoch stupňoch súdov a tri mesiace a 17 dní na ústavnom súde. V prípade druhej žiadosti o prepustenie z väzby 30 dní na dvoch stupňoch súdov a tri mesiace a 23 dní na ústavnom súde. „ESĽP vo svojom rozhodnutí akceptoval argumenty vlády a dospel k záveru, že dĺžka prieskumu väzby nebola neprimeraná,” povedal Bubla. Súd podľa neho konštatoval, že sťažnosti obvineného sú zjavne nepodložené a vyhlásil ich za neprijateľné.