Vakcinácia v košickom centre pokračuje: Prvé dva dni budú očkovať AstraZenecu, v nedeľu inou vakcínou

Vo veľkokapacitnom očkovacom centre na Ostrovského ulici v Košiciach budú záujemcov očkovať proti ochoreniu COVID-19 opäť od piatka do nedele (16. - 18. 4.).

Prvé dva dni to bude vakcínou AstraZeneca a v nedeľu Moderna. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK.

Celkovo v tomto centre v priestore strednej odbornej školy zaočkovali už 41.713 ľudí. KSK otvára aj ďalšie veľkokapacitné očkovacie centrum, a to v Michalovciach v športovej hale Gymnázia Pavla Horova. "V Michalovciach sme chceli spustiť očkovanie už tento víkend, technicky aj materiálne sme pripravení a máme vydané všetky potrebné povolenia. Ministerstvo zdravotníctva sme ešte začiatkom týždňa požiadali o otvorenie čakárne tak, aby sa Zemplínčania mohli prihlasovať na očkovanie. Otvorená by mala byť ešte tento týždeň. Očkovacie centrum otvoríme hneď po tom, ako bude na očkovanie prihlásený dostatočný počet záujemcov," oznámil predseda KSK Rastislav Trnka.

V michalovskom centre by sa malo očkovať všetkými registrovanými vakcínami, ktoré kraj bude mať k dispozícii. Pilotne by to mala byť vakcína od spoločnosti AstraZeneca. Kapacita očkovacieho centra by mala byť v prvých dňoch 1000 očkovaní denne. Aktuálne sa na očkovanie vakcínou od AstraZenecy môžu prihlasovať ľudia nad 40 rokov, pri Moderne a Pfizeri je určená veková hranica nad 60 rokov.

KSK spúšťa aj mobilnú očkovaciu službu, ktorá bude očkovať ľudí so sťaženým prístupom do zdravotníckych zariadení či očkovacích centier. Fungovať začne hneď po tom, ako kraj dostane vakcíny od spoločnosti Pfizer určené týmto skupinám osôb. Mobilné očkovacie tímy budú ako prvých očkovať klientov zariadení sociálnych služieb. "K 12. aprílu je v rámci 87 pobytových zariadení sociálnych služieb zaočkovaných prvou dávkou vakcíny 56 percent klientov, druhú dávku má iba 26 percent z nich. Vzhľadom na to, že očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb sa začalo už v januári, je to stále príliš nízke číslo. Chceme zlepšiť dostupnosť klientov týchto zariadení k vakcínam v prípade, ak o to majú záujem," uviedol Trnka.

Po očkovaní klientov v zariadeniach sociálnych služieb bude mobilná očkovacia služba dostupná aj pre seniorov či ľudí s pohybovými problémami.