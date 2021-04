Matovič z pozície ministra financií opäť naplno udrel: Ostrá kritika po vyjadreniach SaS

Ak niekto hovorí o zásadnejšom znižovaní daní a odvodov na Slovensku, tak blúzni a klame ľudí.

V reakcii na zámer strany SaS presadiť do programového vyhlásenia vlády znižovanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia to na tlačovej besede povedal minister financií Igor Matovič. Upozornil na to, že štát v súčasnosti míňa o 1,5 násobku viac, ako vyberie na dani z pridanej hodnoty. Deficit verejných financií za tento rok by podľa neho mohol dosiahnuť 7 až 9 miliárd eur.

Rezort financií podľa Matoviča príde s reformou daní a odvodov. „Snívať a klamať ľudí o tom, že ideme zásadne znižovať dane a odvody, by však bolo nezodpovedné," zdôraznil expremiér. Ak podľa neho štát zabráni podvodníkom obchádzať platenie daní, potom sa môže začať debata o znižovaní daňovo-odvodového zaťaženia. „Chceme ísť po krku všetkým daňovým podvodníkom," dodal.

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak si nevie predstaviť, že by vládna koalícia v čase pandémie zásadnejšie znížila daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku. Podpredseda strany Sme rodina tak reagoval na zámer strany SaS presadiť do nového programového vyhlásenia vlády znižovanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia.