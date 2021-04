Schranz rozhodol o výhre Jablonca: Prečo sa zahráva so zdravím svojho trénera?

Mohol ho mať na svedomí! V stredajšom šlágri českej futbalovej ligy zdolal Jablonec Spartu 1:0, pričom víťazný gól strelil dve minúty pred koncom slovenský reprezentant Ivan Schranz (27).

Vtedy ešte netušil, že krátko po skončení stretnutia predvedie jeho tréner Petr Rada (62) v eufórii pred domácou striedačkou ukážkový kotúľ. Táto kuriózna situácia je o to pikantnejšia, že domáci kouč má 62 rokov a mohlo sa stať, že sa po akrobatickom kúsku ako sa vraví už nepostaví.

Ivan Schranz momentálne prežíva úspešné obdobie, ktoré v stredu korunoval víťazným gólom proti Sparte, keď sa hlavou nebojácne presadil medzi dvomi obrancami Pražanov. A to aj napriek tomu, že iba pred pár dňami utrpel v zápase s Bohemians nepríjemné zranenie tváre, pri ktorom ho po údere súpera do tváre zaliala krv.

"Už je to v poriadku, ostala mi na pamiatku iba malá jazvička," povedal pre Nový Čas útočník Jablonca, ktorý so Sparťanmi zvádzal neúprosné súboje.

"Všetci sme dali do toho všetko a aj keď sme mali trochu šťastia, za bojovný výkon sme si tri body zaslúžili," zhodnotil dôležité víťazstvo, ktoré posunulo jeho klub na druhé miesto v tabuľke. Stretnutie ako vždy veľmi emotívne prežíval pri postrannej čiare kouč Jablonca, bývalý československý reprezentant Petr Rada, ktorý je považovaný za futbalového fanatika, niekedy priam až cholerika.

"Tréner futbalom žije a v zápasoch z neho sršia emócie. Ale tak to má byť. Je to odborník a vďaka nemu sa darí mne aj mužstvu. Ja s ním vychádzam výborne a myslím si, že ma má rád," zhodnotil búrliváka Petra Radu. Ten po zápase so Spartou prekvapil ukážkovým kotúľom, ktorý bol súčasťou stávky s realizačným tímom. "Na jeho vek to bol parádny kúsok," dodal Ivan Schranz.

Prečo to urobil?

Tréner Petr Rada vyhral v českej lige nad Spartou po dlhých deviatich rokoch, preto mal takú radosť a predviedol víťazný kotúľ. "Vyhecovali ma asistenti, či ho ešte v tomto veku urobím. Verili, že vyhrajeme. A hoci bol parádny, už to nikdy nezopakujem, lebo ma bolí koleno," vyjadril sa s úsmevom pre české médiá.