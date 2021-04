Riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice povedal svoj názor na plné ústa: Toto nie je mysliteľné

Stav počtu pacientov s COVID-19 v Ľubovnianskej nemocnici, n.o., sa zlepšuje.

Ako ďalej pre agentúru SITA povedal riaditeľ nemocnice Peter Bizovský, k dnešnému ránu tam mali 13 pacientov s týmto ochorením. Z nich traja sú na umelej pľúcnej ventilácii a desiati na COVID oddelení. Pred týždňom tam mali hospitalizovaných približne 30 takýchto pacientov.

Podľa riaditeľa nemocnice tam takáto dobrá situácia na COVID oddelení nebola dlho. „Verím, že to nie je len terajší jarný stav a v zime sa to znovu zhorší, nakoľko máme už skoro milión ľudí zaočkovaných prvou vakcínou a do leta a jesene ich bude ďaleko viac,“ poznamenal. Nemocnica tak vzhľadom na klesajúci počet pacientov s ochorením COVID-19 postupne uvoľňuje aj zamestnancov, ktorí sa o nich starajú. Niektorí z nich by mali pracovať aj v novom veľkokapacitnom očkovacom centre v Starej Ľubovni. V utorok 13. apríla ho otvoril Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s nemocnicou a mestom.

Podľa Bizovského však vyvstáva otázka voči ministerstvu zdravotníctva, ako budú nemocnice fungovať počas leta. Pomaly by podľa neho bolo možné „zmraziť“ COVID oddelenia. „Nie je mysliteľné, aby si každá nemocnica blokovala celé pavilóny pre päť či šesť pacientov. Keď sa situácia zhorší, znova to vieme reprofilizovať,“ poznamenal s tým, že centrá infekčných pacientov by sa mali vytvoriť pri infekčných oddeleniach. To by umožnilo aj opätovné naštartovanie operačných zákrokov a uvoľnilo ruky anestéziológom. „Blokujeme červené a biele anestéziologické oddelenia a nemá kto operovať. Potrebujeme ľuďom pomôcť, rok a pol sa venujeme len akútnym stavom, plánovaným zákrokom nie. Potrebovali by sme, aby sa toto sústredilo do pár nemocníc a uvoľnili sa okresné nemocnice,“ dodal.

Ľubovnianska nemocnica, n.o., poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 53-tisíc obyvateľov okresu Stará Ľubovňa. Viac ako 20-percentný podiel pacientov predstavujú obyvatelia mimo spádovej oblasti nemocnice.