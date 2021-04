Na chlapčeka († 4) v Brne padla hokejová bránka: Lekára odsúdili za nesprávny postup pri záchrane

Odvolací Krajský súd v Brne vo štvrtok sprísnil trest pre lekára, ktorý podľa rozsudku ako lekár záchrannej služby a Fakultnej nemocnice Brno zvolil nesprávny postup pri záchrane štvorročného chlapca. Dieťa zomrelo.

Lekári súd potvrdil podmienku, novo mu ale na dva roky zakázal činnosť na odborných pracoviskách nemocníc. Rozsudok je právoplatný. Mestský súd vo veci rozhodoval vlani v júni, muža uznal vinným z usmrtenia z nedbanlivosti a uložil mu trest 12 mesiacov podmienečne odložených na 18 mesiacov. Proti rozsudku sa odvolal ako lekár, tak i prokurátor, ktorý požadoval prísnejší trest.

Nešťastie sa stalo v auguste 2014, kedy na chlapca spadla kovová hokejová bránka. Chlapca najskôr previezli do nemocnice v Hodoníne, kde sa jeho stav naďalej zhoršoval, rozhodnuté potom bolo o prevoze do brnenskej Detskej nemocnice. Podľa rozsudku ale lekár riešil zdravotný stav chlapca nesprávne, keď ho neuviedol do umelého spánku a nezačal pľúcnu ventiláciu. Pri príchode do Detskej nemocnice navyše chybne oznámil, že chlapci spadla bránka na hlavu a nie na hrudník, ako tomu bolo v skutočnosti a ako mu to aj opakovane oznámila matka chlapca.

Podľa tohto lekárovho oznámenia sa potom odvíjala liečba v nemocnici, kde chlapec na následky poranenia zomrel. Lekárov obhajca uviedol, že nebolo preukázané, že medzi konaním obžalovaného a úmrtím poškodeného bola príčinná súvislosť. "Zranenie bola takého charakteru, že maloletý by zomrel aj pri inom lekárskom postupe, ktorý by obžalovaný zvolil," uviedol obhajca. Navrhoval oslobodenie spod obžaloby. Lekár sám sa nevyjadril. Štátny zástupca navrhoval sprísnenie trestu vo forme peňažného trestu a zákaz výkonu činnosti.

Odvolací senát rozsudok mestského súdu potvrdil a obžalobe čiastočne vyhovel, keď muži na dva roky zakázal činnosť výkonu povolania lekára na odborných pracoviskách nemocníc, teda na ARO a JIS. Sudca Petr Hlavina uviedol, že nie je pochýb o vine obžalovaného, ​​kedy priame i nepriame dôkazy tvoria uzavretý reťazec. Povedal, že podľa znaleckých posudkov nesprávny postup lekára znížil šancu poškodeného na obnovu činnosti srdca a pľúc, podľa posudkov išlo až o 40-percentný šancu na prežitie. "Bola tu šanca, že prežije. Umelý spánok by uľavil srdcu, táto šanca sa však vytratila," uviedol sudca.