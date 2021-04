Základné umelecké školy opäť otvoria svoje brány: Do lavíc sa vráti len vybraná skupina detí

Prezenčné vzdelávanie v základných umeleckých školách (ZUŠ) bude od pondelka 19. apríla umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov prvého stupňa základnej školy (ZŠ).

Uvádza sa to v materiáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom Návrat do škôl 2021 od 19. apríla.

Na ZUŠ bude od pondelka možnosť vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby, avšak výnimkou je spev a hra na dychových hudobných nástrojoch. Tie spolu so skupinovou formou výučby budú môcť umelecké školy realizovať dištančne. Podmienkou je test zamestnancov a zákonného zástupcu dieťaťa.

Pri svojej prevádzke školské kluby detí postupujú v zmysle COVID školského semafora a dôsledne dbajú na dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení. Rezort školstva upozorňuje, že je žiaduce, aby sa žiaci ani v školskom klube detí nepremiešavali a aby sa skupiny počas týždňa nemenili. Povinný je test zamestnancov a zákonného zástupcu dieťaťa, ak ho nepredložili škole.

Jazykové školy vyučujú žiakov naďalej dištančne. Výnimkou je len účel konania sa jazykovej skúšky, ktorá sa môže zrealizovať prezenčne.

Od 19. apríla sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo základných škôl okrem čiernych okresov. Od 26. apríla sa celé školstvo prepne do regionálneho COVID automatu. V okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou tak budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci základných a stredných škôl.