Dohra Matovičových ciest kvôli Sputniku: Generálna prokuratúra zaevidovala trestné oznámenie

Generálna prokuratúra (GP) SR zaevidovala podnet predsedu mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáša Druckera, ktorý podal v súvislosti s konaním ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) pri jeho návštevách Ruskej federácie a Maďarska.

TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová. Dôvodom sú podľa Druckera vážne podozrenia zo spáchania trestného činu sabotáže a zneužitia právomocí verejného činiteľa. "GP SR zaevidovala 13. apríla predmetné trestné oznámenie. Prokurátor po preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe," dodala hovorkyňa.

Podľa Druckera Matovič "dlhodobo prekračuje všetky hranice politickej, diplomatickej, ale aj jeho kompetenčnej právomoci" Matovič sa podľa neho rozhodol presadzovať obchodné záujmy iného štátu "útokmi na vlastné inštitúcie, útokmi proti ľuďom, našim vedcom a spôsobil aj to, že títo ľudia sú aj predmetom osobných vyhrážok". Zdôraznil, že stále nie sú známe náležitosti zmluvy o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V. Nevidí dôvod na to, prečo by mala byť utajovaná.

Matovič v piatok 9. apríla rokoval v Budapešti s ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom o pomoci Maďarska pri testovaní ruskej vakcíny Sputnik V dovezenej na Slovensko. Prijal ho aj predseda vlády Viktor Orbán. Vo štvrtok 8. apríla bol v Rusku, keďže tamojšia strana vypovedala so Slovenskom zmluvu a požiadala o vrátenie 200.000 dávok už dodaných vakcín Sputnik V. Štvrtkovým rokovaním v Moskve chcel, ako tvrdí, dosiahnuť, aby Slovensko malo v Rusku pri téme Sputnika V naďalej "otvorené dvere".