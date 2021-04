Jedinečná klimatizácia v aute zničí vírusy za 1 sekundu

Kedysi to bol luxus určený pre drahšie vozidlá, dnes ju nájdeme vo výbave takmer každého auta. Reč je o klimatizácii.

Mohlo by sa zdať, že vývoj klimatizácie je už skončený, no odborníci z automobilového priemyslu prišli na trh s revolučnou technológiou. Klíma vás závratnou rýchlosťou dokáže ochrániť pred chorobou či alergiou.

Zázrak s menom Nanoe

Ide o jedinečnú technológiu, pri ktorej klimatizačný systém nasýti vzduch mikroskopickými časticami ešte skôr, ako sa dostane do kabíny auta. Robí to závratne rýchlym tempom. V priebehu jednej sekundy pridá do ovzdušia 480 miliárd hydroxylových radikálov, ktoré sa nachádzajú v iónových molekulách vznikajúcich v dôsledku vystavenia vodnej pary vysokému napätiu. Ide o skutočne mikroskopické štruktúry – častice nanoe, ktoré sú v priemere 500-krát menšie ako častice vodnej pary. Systém je založený na vlhkosti vzduchu, takže nevyžaduje žiadne zásahy zo strany vodiča ani použitie ďalších tekutín.

Neutralizuje aj vírusy

V praxi to znamená, že hydroxylové radikály viažu vodík, a tým pádom zneškodňujú vírusy a baktérie nachádzajúce sa vo vzduchu. Efektívnosť technológie Nanoe pri neutralizácii chrípkových vírusov je 99,9 %. A to nie je všetko! Dokonca čistí vzduch aj od alergénov, nepríjemných zápachov, plesní a jemných prachových častíc, ktoré sú jednou z hlavných zložiek smogu. Mikroskopická veľkosť častíc umožňuje ľahký prístup aj do najvzdialenejších rohov vozidla.

Zatiaľ čo štandardné klimatizačné systémy prispievajú k odvlhčeniu vzduchu, tie s technológiou Nanoe robia pravý opak a zvlhčujú ho, čím zvyšujú pohodu vodiča a cestujúcich a tiež majú pozitívny vplyv na ľudskú pokožku. Navyše schopnosť potlačiť rast plesní zaručuje, že klimatizácia ostáva čistá.

Od Toyoty k Lexusu

Tvorcom výnimočnej technológie Nanoe je japonský Panasonic a nájdete ju v klimatizačných systémoch Lexusu a vo vybraných modeloch Toyoty. Prvým autom s touto klimatizáciou bola Toyota Camry z roku 2012 a je súčasťou jej výbavy dodnes. Technológiu využívajú napríklad aj v Toyote C-HR. S obľubou ju tiež používa Lexus. Klimatizácia so systémom Nanoe sa nachádza v SUV-čkach UX a RX, sedanoch ES a LS a aj v kupé LC.