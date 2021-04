Až 157 svetových osobností vyzýva k prelomovej zmene ohľadom vakcín: Podpísala sa aj Radičová

Cez 175 laureátov Nobelovej ceny a bývalých vrcholných vládnych predstaviteľov vyzvalo Spojené štáty, aby pozastavili platnosť patentov vakcín proti covidu-19.

Krok by podľa nich prispel k väčšej výrobe preparátov a rýchlejšiemu očkovanie, a to hlavne v chudobnejších krajinách, napísal v stredu denník Financial Times. Medzi signatármi výzvy sú aj bývalá predsedníčka slovenskej vlády Iveta Radičová, bývalý český premiér Jan Fischer či bývalý poľský prezident Lech Walesa. Návrh na pozastavenie platnosti patentov pre vakcíny proti covidu-19 podali v októbri minulého roka pri Svetovej obchodnej organizácii (WTO) India a Južná Afrika.

V nasledujúcich mesiacoch sa k nemu pridalo ďalších 60 krajín. Signatári vyzývajú amerického prezidenta Joea Bidena, aby jeho krajina urobila to isté. Podľa signatárov takýto krok "zachráni životy a posunie nás ďalej k dosiahnutiu globálnej kolektívnej imunity". Podľa výzvy ochrana duševného vlastníctva v súčasnosti obmedzuje výrobu vakcín proti covidu-19 a ich distribúciu, a to hlavne do menej bohatých krajín.

"Existujúcim tempom mnoho štátov dosiahne kolektívnu imunizáciu proti covidu-19 najskôr v roku 2024," stojí vo výzve. Výzva sa obracia na prezidenta Spojených štátov Joea Bidena aj z toho dôvodu, že verejné investície zo strany Spojených štátov prispeli veľkou mierou k rýchlemu vývoju očkovacích látok proti covidu-19. "Keby ale Spojené štáty podporili pozastavenie patentov, tak by aj Európa musela vziať svoj diel zodpovednosti," myslí si bývalý francúzsky prezident François Hollande.

Podľa signatárov by mali z rýchlejšieho tempa očkovania prospech aj Spojené štáty a ďalšie rozvinuté krajiny. Nekontrolovaný výskyt koronavírusu v chudobnejších štátoch, ktoré dostávajú len menšie množstvo vakcín, totiž zvyšuje riziko vzniku nových mutáciách, ktoré sú odolné voči očkovaniu. Tým je vyššie aj nebezpečenstvo návratu epidémie koronavírusu.