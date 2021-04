Real Madrid vyradil Liverpool, do semifinále ide aj Manchester City

Futbalisti Realu Madrid a Manchestru City postúpili do semifinále Ligy majstrov 2020/2021 a doplnili v ňom duo Paríž St. Germain a Chelsea Londýn.

V stredajšej štvrťfinálovej odvete Real bezgólovou remízou na Anfielde proti FC Liverpool potvrdil postup po výhre 3:1 z prvého zápasu.

Medzi elitné kvarteto sa prebojoval aj Manchester City, ktorý po domácej výhre 2:1 nad Borussiou Dortmund zvíťazil rovnakým výsledkom aj v odvete vo Vestfálsku.

V dortmundskom Signal Iduna Parku otvoril skóre v 15. minúte najmladší hráč na ihrisku Jude Bellingham. Dlhý nákop dobehol Erling Haaland, prihral ju Mahmoudovi Dahoudovi, jeho zblokovaná strela sa odrazila k Angličanovi a ten prudkou technickou placírkou dostal loptu do siete. Stal sa tak vo veku 17 rokov a 289 dní druhým najmladším hráčom v dejinách LM, ktorý skóroval vo vyraďovačke súťaže. Najmladším je stále Bojan Krkič, ktorý v drese FC Barcelona strelil gól Schalke vo veku 17 rokov a 217 dní v apríli 2008. Hostia potom boli aktívnejší a pripravili si viacero dobrých šancí, v zakončení ale zlyhali. Strelu kapitána Kevina De Bruyneho zastavilo brvno, Phil Foden z bezprostrednej blízkosti trafil nohy domáceho brankára Marwina Hinza a rovnako pochodil aj Riyad Mahrez v ešte lepšej pozícii. Ďalšiu dobrú šancu mal následne aj Oleksandr Zinčenko, gólman BVB ale opäť spoluhráčov zachránil.

Výber Pepa Guardiolu pokračoval v nastolenom trende aj v druhom dejstve a v 52. minúte mal aj šťastie, keď domáci Emre Can hlavou trafil vlastnú ruku v šestnástke a rozhodca po konzultácii s VAR nariadil penaltu. Tú Mahrez v 55. minúte bezpečne premenil - 1:1. V 59. minúte Foden vrátil loptu do ohňa a trafil hornú tyč, Hinz ale situáciu kontroloval. Borussiu mohol dostať opäť do vedenia v 69. minúte Matts Hummels, jeho hlavička po centri zo štandardky sa ale len obtrela o hornú tyč. Udrelo tak na druhej strane, keď Foden po signáli z rohu napálil loptu k bližšej ľavej tyčke, Hinz ju končekmi prstov ešte stihol tečovať, ale od žrde sa odrazila do siete. Borussia potom už nedokázala nájsť sily ani na vyrovnávajúci gól a tak sa "Citizens" v semifinále stretnú s Parížom SG.

V Liverpoole ešte pred zápasom rozbili domáci chuligáni okno na autobuse Realu, za čo sa vedenie domáceho klubu promptne ospravedlnilo. Už v 3. minúte mohol otvoriť skóre Mohamed Salah, ale trafil len nohu brankára hostí Thibauta Courtoisa. Toho poriadne natiahol padajúcou strelou aj James Milner. V 20. minúte mal dôležitý gól na kopačke kapitán "bieleho baletu" Karim Benzema, trafil len do tyčky. Domáci sa snažili, Sadiovi Manemu chýbal na zadnej tyčke krok k zakončeniu a v 41. minúte sa v dobrej šanci po otočke nepresadil opäť Salah. O pár okamihov sa neujala ani strela Georginia Wijnalduma, lebo v nádejnej pozícii vypálil nad. Courtois podržal Real hneď na začiatku druhého dejstva, keď Firmino z päťky napálil len jeho telo. V 67. minúte mohol hostí upokojiť Vinicius Junior, ale domáci brankár Alisson Becker včasným vybehnutím jeho šancu zmaril a následne kryl aj dorážku Benzemu. Rekordný 13-násobný európsky šampión zo Španielska rutinérsky kontroloval priebeh, domácich žiadnymi chybami do ničoho nepúšťal a sami hráči LFC sa do šancí vôbec nepresadzovali. V boji o finále sa tak "pusinky" pobijú s ďalším anglickým klubom Chelsea Londýn.

FC Liverpool - Real Madrid 0:0

Rozhodoval: Kuipers (Hol.), ŽK: Robertson, Phillips - Casemiro, bez divákov.

Liverpool: Becker - Alexander-Arnold, Kabak (60. Jota), Phillips, Robertson - Fabinho, Milner (60. Alcantara), Wijnaldum - Salah, Firmino (82. Shaqiri), Mane (82. Oxlade-Chamberlain)

Madrid: Courtois - Valverde, Militao, Nacho, Mendy - Kroos (72. Odriozola), Casemiro, Modrič - Asensio (82. Isco), Benzema, Vinicius Junior (72. Rodrygo)

/prvý zápas: 1:3, Real postúpil do semifinále/



Borussia Dortmund - Manchester City 1:2 (1:0)

Góly: 15. Bellingham - 55. Mahrez (z 11 m), 75. Foden. Rozhodoval: Cerro Grande (Šp.), ŽK: Bellingham (Dortmund), bez divákov.

Dortmund: Hitz - Morey (81. Tigges), Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can, Bellingham (80. Brandt) - Reus, Haaland, Knauff (68. Reyna)

Manchester: Ederson - Zinčenko, Stones, Dias, Walker - Gündogan, Rodrigo, De Bruyne - Bernardo Silva, Foden, Mahrez (88. Sterling)

/prvý zápas: 1:2, Manchester City postúpil do semifinále/