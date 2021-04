Mladé dievča si vypilo a urobilo totálnu hlúposť: Nočná mora každej ženy!

To muselo bolieť! Dievča si doprialo niekoľko chutných kokteilov. Tie jej udreli do hlavy, no udrela si aj niečo iné.

Ako píše New York Post, žena utrpela veľmi nepríjemné zranenie. Po tom, čo vypila príliš veľa kokteilov s názvom Mimóza, si vybila predné zuby. Celý incident bol zachytený na videu, ktorý bol následne uverejnený na TikToku. Neskôr však bolo zo sociálnej sieti stiahnuté. Meno dotyčnej ženy nie je známe, ale jej profil sa volá Autumncathey6. Dievčatko hodilo odkaz vo fľaši do mora: To, čo nasledovalo, absolútne nečakala! Partička kamarátov sa natáčala, ako vyzerajú po vypití niekoľkých kokteilov. Situácia sa zvrtla, keď dievča vyliezlo svojmu parťákovi na plecia. Všetko by bolo v poriadku, keby tvrdo nepadlo na ústa. Vďaka tejto opileckej zábave prišla o svoje predné zuby. Následne sedela zronená v aute. Kamarátka ju vtedy vyzvala, aby sa usmiala do kamery. Už len na pohľad to poriadne bolí... Video sa medzitým objavilo aj na Twitteri a stalo sa virálnym. Má už viac ako 4 milióny zhliadnutí. Dievča našťastie nezostalo bez chrupu, podstúpilo zákrok u stomatológa, po ktorom sa môže opäť usmievať.

